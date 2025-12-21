Στο «πόδι» η Πυροσβεστική λόγω της κακοκαιρίας - Συστάθηκαν συνεργεία ενώ έγινε ανάκληση προσωπικού

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, έχουν συσταθεί συνεργεία πλημμυρών και γίνεται αξιολόγηση κινδύνου και ανάλογη ανταπόκριση.
Όπως αναφέρει, μέχρι στιγμής δεν λήφθηκε κλήση για ανταπόκριση που να αφορά διάσωση ζωής ή περίσωση περιουσίας σε κίνδυνο. Έγινε ανάκληση προσωπικού στον Στ. Πάφου.
Τέλος σημειώνει πως για την αντιμετώπιση των επεισοδίων συμβάλουν και συνεργεία του ΕΟΑ Πάφου. Αφορούν τις περιοχές Πάφου, Γεροσκήπου, Κονιών.