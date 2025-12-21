Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο «πόδι» η Πυροσβεστική λόγω της κακοκαιρίας - Συστάθηκαν συνεργεία ενώ έγινε ανάκληση προσωπικού

 21.12.2025 - 16:00
Σωρεία κλήσεων δέχεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, έχουν συσταθεί συνεργεία πλημμυρών και γίνεται αξιολόγηση κινδύνου και ανάλογη ανταπόκριση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Υδροστρόβιλος κοντά σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό - Βγήκε στη στεριά

Όπως αναφέρει, μέχρι στιγμής δεν λήφθηκε κλήση για ανταπόκριση που να αφορά διάσωση ζωής ή περίσωση περιουσίας σε κίνδυνο. Έγινε ανάκληση προσωπικού στον Στ. Πάφου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: «Ντύθηκαν στα λευκά» αυλές οικιών και το Αεροδρόμιο Πάφου - Χαμός και στη Λεμεσό

Τέλος σημειώνει πως για την αντιμετώπιση των επεισοδίων συμβάλουν και συνεργεία του ΕΟΑ Πάφου. Αφορούν τις περιοχές Πάφου, Γεροσκήπου, Κονιών.

 21.12.2025 - 15:39
Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

 21.12.2025 - 16:24
Δεν μπορούμε να επιλέγουμε για συζήτηση ένα από τα έξι κεφάλαια του πλαισίου Γκουτέρες, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας παράλληλα «ας συζητήσουμε όλα τα κεφάλαια μαζί».

