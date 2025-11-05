Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝέο μήνυμα Φιντάν προς τις Βρυξέλλες: «Η συμμετοχή μας στον SAFE είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη»
ΔΙΕΘΝΗ

Νέο μήνυμα Φιντάν προς τις Βρυξέλλες: «Η συμμετοχή μας στον SAFE είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη»

 05.11.2025 - 18:07
Νέο μήνυμα Φιντάν προς τις Βρυξέλλες: «Η συμμετοχή μας στον SAFE είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη»

Tη σημασία της συμμετοχής της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα και την ασφάλεια, «ιδίως στον μηχανισμό SAFE», επανέλαβε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του συμβάλλει καθοριστικά στη σταθερότητα της Ευρώπης.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την ομόλογό του της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ και συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την άμυνα και την ασφάλεια, ιδίως στον μηχανισμό SAFE, έχει μεγάλη σημασία».

Ο Φιντάν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Ελσίνκι, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, υπενθυμίζοντας το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη πέρυσι τον Ιούνιο μεταξύ των δύο χωρών. «Με αυτό το έγγραφο, άνοιξε η πόρτα για μια νέα εποχή στους τομείς της κοινής παραγωγής, της ανταλλαγής τεχνολογίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων», είπε ο Φιντάν, προσθέτοντας ότι τέτοιες συνεργασίες «ενισχύουν την αποτρεπτικότητα του ΝΑΤΟ και συμβάλλουν στην ασφάλεια της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Φιντάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Φινλανδία για τη διαχρονική της στήριξη στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. «Η ΕΕ πρέπει να προσεγγίσει τις σχέσεις με τη χώρα μας με μια μακροπρόθεσμη, ρεαλιστική και στρατηγική οπτική», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης και διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων Σένγκεν.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Φιντάν σημείωσε ότι μετά τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2023, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν «επιβεβαίωσε ότι ο στρατηγικός προσανατολισμός της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αμετάβλητος».

«Η Ευρώπη και η Τουρκία ανήκουν στην ίδια γεωγραφία και πρέπει να λύσουν από κοινού τα ζητήματα που αφορούν την οικονομική και πολιτική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ελλιπής χωρίς την Τουρκία — όπως και η Τουρκία χωρίς την ΕΕ», δήλωσε , εκτιμώντας ότι διαμορφώνεται «ένα νέο ξεκίνημα» στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Ο Τούρκος Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη δήλωση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Άγκυρα, ο οποίος «δήλωσε ανοιχτά ότι υποστηρίζει την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Φιντάν επεσήμανε ότι η Τουρκία και η Φινλανδία συμπροεδρεύουν των ομάδων διαμεσολάβησης “Φίλοι” στον ΟΗΕ και στον ΟΑΣΕ, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες «εργάζονται από κοινού για την ειρήνη και την ασφάλεια».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου: Ο ρόλος του 31χρονου στον φόνο Δημοσθένους
Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες
Θλίψη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο: «Έφυγε» από τη ζωή η εκπαιδευτικός Χριστιάνα Ανδρέου - «Άφησε το δικό της αποτύπωμα»
Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Πιερή Παφίτη: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Η χώρα όπου μπορείς να κερδίσεις κάνοντας… απολύτως τίποτα
Θύμα fake news ο Δρ. Καραγιάννης - Βίντεο τον δείχνουν να πουλά ψευδοφάρμακα - «Έδωσαν μέχρι και 200 ευρώ» - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λευκός καπνός για την ΑΤΑ: Οι συντεχνίες κάνουν αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση «χωρίς να αλλάξει ούτε γράμμα» - Βίντεο

 05.11.2025 - 17:47
Επόμενο άρθρο

Το ψωμί που δεν μοιάζει με κανένα άλλο: Ψηφίστηκε ως το καλύτερο του κόσμου

 05.11.2025 - 17:46
Λευκός καπνός για την ΑΤΑ: Οι συντεχνίες κάνουν αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση «χωρίς να αλλάξει ούτε γράμμα» - Βίντεο

Λευκός καπνός για την ΑΤΑ: Οι συντεχνίες κάνουν αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση «χωρίς να αλλάξει ούτε γράμμα» - Βίντεο

Λευκός καπνός βγήκε από τη Δημοσιογραφική Εστία, όπου ολοκληρώθηκε η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ). Μετά από μήνες διαβουλεύσεων και έντονων διαπραγματεύσεων, το συνδικαλιστικό κίνημα έκανε αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν δέχεται να αλλάξει ούτε ένα γράμμα από το πλαίσιο που παρουσιάστηκε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λευκός καπνός για την ΑΤΑ: Οι συντεχνίες κάνουν αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση «χωρίς να αλλάξει ούτε γράμμα» - Βίντεο

Λευκός καπνός για την ΑΤΑ: Οι συντεχνίες κάνουν αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση «χωρίς να αλλάξει ούτε γράμμα» - Βίντεο

  •  05.11.2025 - 17:47
Πάνε πίσω στο κελί οι τρεις για τον φόνο του Δημοσθένους - Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο

Πάνε πίσω στο κελί οι τρεις για τον φόνο του Δημοσθένους - Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο

  •  05.11.2025 - 15:44
ΔΗΚΟ: Κλείνουν τα ψηφοδέλτια – Εσωτερικές ζυμώσεις και μήνυμα ανανέωσης από Νικόλα Παπαδόπουλο

ΔΗΚΟ: Κλείνουν τα ψηφοδέλτια – Εσωτερικές ζυμώσεις και μήνυμα ανανέωσης από Νικόλα Παπαδόπουλο

  •  05.11.2025 - 13:11
Με στοιχεία για την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας η έκθεση της Κομισιόν – Ικανοποιημένη η Λευκωσία

Με στοιχεία για την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας η έκθεση της Κομισιόν – Ικανοποιημένη η Λευκωσία

  •  05.11.2025 - 13:15
ΥΠΑΝ: «Αύριο οι αποφάσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων για σύστημα αξιολόγησης, έκλεισε ο κύκλος διαβουλεύσεων»

ΥΠΑΝ: «Αύριο οι αποφάσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων για σύστημα αξιολόγησης, έκλεισε ο κύκλος διαβουλεύσεων»

  •  05.11.2025 - 15:09
Θύμα fake news ο Δρ. Καραγιάννης - Βίντεο τον δείχνουν να πουλά ψευδοφάρμακα - «Έδωσαν μέχρι και 200 ευρώ» - Φωτογραφίες

Θύμα fake news ο Δρ. Καραγιάννης - Βίντεο τον δείχνουν να πουλά ψευδοφάρμακα - «Έδωσαν μέχρι και 200 ευρώ» - Φωτογραφίες

  •  05.11.2025 - 13:05
Ερντογάν μετά την έκθεση «κόλαφο» της Κομισιόν: Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη των γειτόνων μας

Ερντογάν μετά την έκθεση «κόλαφο» της Κομισιόν: Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη των γειτόνων μας

  •  05.11.2025 - 13:46
«Καμπανάκι» για το παράνομο εμπόριο και την πρόσβαση ανηλίκων σε καπνικά προϊόντα – Τι δείχνει νέα παγκύπρια έρευνα

«Καμπανάκι» για το παράνομο εμπόριο και την πρόσβαση ανηλίκων σε καπνικά προϊόντα – Τι δείχνει νέα παγκύπρια έρευνα

  •  05.11.2025 - 11:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα