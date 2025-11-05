Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ «αδειάζει» το Υπουργείο Παιδείας: «Τα σχολεία λειτουργούν με ελλείψεις - Ωρα να το κατανοήσει η κυβέρνηση»

 05.11.2025 - 17:41
ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ «αδειάζει» το Υπουργείο Παιδείας: «Τα σχολεία λειτουργούν με ελλείψεις - Ωρα να το κατανοήσει η κυβέρνηση»

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και αναμένεται νέα συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας για προβλήματα ανεπαρκούς στελέχωσης από Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ.

Στην ανακοίνωση η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ διευκρινίζει πως δεν επικρατεί «χάος» στη διοίκηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως περιέχεται σε δημοσίευμα, λειτουργούν όμως με προβλήματα ανεπαρκούς στελέχωσης από Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό και αυτό τέθηκε γραπτώς και τεκμηριωμένα από την ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ την ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και την ΠΟΕΔ.

Τα προβλήματα, που δημιουργούνται οφείλονται στο γεγονός ότι, στην πλειοψηφία των σχολικών μονάδων οι ώρες απασχόλησης που έγκρινε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας είναι πολύ λιγότερες από τις ώρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αναφέρει, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα σχολεία υπάρχει μερική απασχόληση και όχι πλήρης και πως οι ώρες απασχόλησης του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού είναι 23 ώρες την εβδομάδα στα δημοτικά και 3 ώρες στα νηπιαγωγεία, δηλαδή συνολικά 26 ώρες με την πλήρη απασχόληση να είναι 38 ώρες την εβδομάδα.

Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ αναφέρει περαιτέρω ότι το Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό, που στελεχώνει τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τηρεί τα καθήκοντα του και συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, που υπηρετεί. Προσθέτει πως αν υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα μη τήρησης καθηκόντων από κάποιον εργαζόμενο υπάρχει σχετική πρόνοια στη συλλογική σύμβαση του προσωπικού των σχολικών εφορειών για τη λήψη πειθαρχικών μέτρων από τον εργοδότη, που δεν είναι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αλλά η οικεία σχολική εφορεία.

Η πρόσφατη επιστολή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η οποία στάλθηκε στους Προέδρους και μέλη των Σχολικών Εφορειών συζητήθηκε σε συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 3/11/2025, διευκρινίζει περαιτέρω.

Αναφορικά με τις απουσίες μαθητών, η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ παρατηρεί ότι ο έλεγχος προσέλευσης των μαθητών στη τάξη είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών, προσθέτοντας πως η συνεχής αύξηση των διαδικασιών που ζητεί το  Υπουργείο από τις σχολικές μονάδες ξεπέρασε τα όρια και δεν είναι δυνατό στις πολύ λίγες ώρες που εργάζεται το Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό να διεκπεραιωθούν.

Όταν στελεχωθούν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πλήρη απασχόληση Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού θα λειτουργούν καλύτερα τα σχολεία προς όφελος όλων και αναμένουμε από την κυβέρνηση να το κατανοήσει, συμπληρώνει η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ.

