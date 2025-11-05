Υπόθεση Δημοσθένους: Νέα στοιχεία - Ο 31χρονος φέρεται να καμουφλάρισε το κλεμμένο όχημα ιερέα πριν τη δολοφονία
05.11.2025 - 23:41
Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, καθώς ο 31χρονος ομογενής από τη Γεωργία, που είχε αρχικά συλληφθεί για τη φυγάδευση του οδηγού του άσπρου βαν, φέρεται να είχε ενεργό ρόλο και πριν τη δολοφονία.
Σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης, ο 31χρονος καμουφλάρισε το κλεμμένο όχημα του ιερέα που συνδέεται με το άσπρο βαν, τοποθετώντας πλαστές πινακίδες εγγραφής. Όπως προέκυψε, είχε μεταβεί σε κατάστημα και ζήτησε την κατασκευή δύο πινακίδων, χωρίς να προσκομίσει ποτέ τα απαραίτητα έγγραφα. Οι πινακίδες εντοπίστηκαν τελικά στο κλοπιμαίο αυτοκίνητο.
Από τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, φαίνεται πως δύο ακόμη ύποπτοι είχαν επαφές μετά το έγκλημα, ενώ καταδικος στις Κεντρικές Φυλακές φέρεται να επικοινώνησε με πρόσωπα εντός και εκτός φυλακής, σε μια ύποπτη προσπάθεια προσφοράς «200 ευρώ». Ο ένας από τους υπόπτους τού ζήτησε να μην προχωρήσει, «γιατί δεν είναι για καλό σκοπό».
Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε κρυμμένο κινητό τηλέφωνο σε μπράτσο καρέκλας, το οποίο στάλθηκε για εξετάσεις. Οι τρεις ύποπτοι παραμένουν υπό κράτηση για άλλες οκτώ ημέρες, ενώ το δικαστήριο δεν ενέκρινε την ανανέωση κράτησης του 44χρονου πρώην ποδοσφαιριστή και του 39χρονου ομογενούς που συνδέθηκε επιστημονικά με τα μπιτόνια βενζίνης.
