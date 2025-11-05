Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΥπόθεση Δημοσθένους: Νέα στοιχεία - Ο 31χρονος φέρεται να καμουφλάρισε το κλεμμένο όχημα ιερέα πριν τη δολοφονία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση Δημοσθένους: Νέα στοιχεία - Ο 31χρονος φέρεται να καμουφλάρισε το κλεμμένο όχημα ιερέα πριν τη δολοφονία

 05.11.2025 - 23:41
Υπόθεση Δημοσθένους: Νέα στοιχεία - Ο 31χρονος φέρεται να καμουφλάρισε το κλεμμένο όχημα ιερέα πριν τη δολοφονία

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, καθώς ο 31χρονος ομογενής από τη Γεωργία, που είχε αρχικά συλληφθεί για τη φυγάδευση του οδηγού του άσπρου βαν, φέρεται να είχε ενεργό ρόλο και πριν τη δολοφονία.

Σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης, ο 31χρονος καμουφλάρισε το κλεμμένο όχημα του ιερέα που συνδέεται με το άσπρο βαν, τοποθετώντας πλαστές πινακίδες εγγραφής. Όπως προέκυψε, είχε μεταβεί σε κατάστημα και ζήτησε την κατασκευή δύο πινακίδων, χωρίς να προσκομίσει ποτέ τα απαραίτητα έγγραφα. Οι πινακίδες εντοπίστηκαν τελικά στο κλοπιμαίο αυτοκίνητο.

Από τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, φαίνεται πως δύο ακόμη ύποπτοι είχαν επαφές μετά το έγκλημα, ενώ καταδικος στις Κεντρικές Φυλακές φέρεται να επικοινώνησε με πρόσωπα εντός και εκτός φυλακής, σε μια ύποπτη προσπάθεια προσφοράς «200 ευρώ». Ο ένας από τους υπόπτους τού ζήτησε να μην προχωρήσει, «γιατί δεν είναι για καλό σκοπό».

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε κρυμμένο κινητό τηλέφωνο σε μπράτσο καρέκλας, το οποίο στάλθηκε για εξετάσεις. Οι τρεις ύποπτοι παραμένουν υπό κράτηση για άλλες οκτώ ημέρες, ενώ το δικαστήριο δεν ενέκρινε την ανανέωση κράτησης του 44χρονου πρώην ποδοσφαιριστή και του 39χρονου ομογενούς που συνδέθηκε επιστημονικά με τα μπιτόνια βενζίνης.

 Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΤΑ σε τεντωμένο σχοινί: «Όχι» από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ενώ οι συντεχνίες είπαν «ναι χωρίς αλλαγές»
Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες
Θλίψη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο: «Έφυγε» από τη ζωή η εκπαιδευτικός Χριστιάνα Ανδρέου - «Άφησε το δικό της αποτύπωμα»
Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99
Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Κάλας: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και ο ρόλος της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο
ΠΑΦΟΣ: Το τρελό ΠΟΣΟ που πήρε για τη νίκη επί της Βιγιαρεάλ!
Θύμα fake news ο Δρ. Καραγιάννης - Βίντεο τον δείχνουν να πουλά ψευδοφάρμακα - «Έδωσαν μέχρι και 200 ευρώ» - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Είδε... Παφάρα και το καταχάρηκε - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ στο ασανσέρ!

 05.11.2025 - 23:25
Οι έξι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λάρνακας- Ολοκληρώθηκε η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη

Οι έξι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λάρνακας- Ολοκληρώθηκε η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη

Η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λάρνακας που πραγματοποιήθηκε απόψε, εξέλεξε τους έξι υποψήφιους και υποψήφιες του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία, για την επαρχία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι έξι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λάρνακας- Ολοκληρώθηκε η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη

Οι έξι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λάρνακας- Ολοκληρώθηκε η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη

  •  05.11.2025 - 22:14
ΑΤΑ σε τεντωμένο σχοινί: «Όχι» από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ενώ οι συντεχνίες είπαν «ναι χωρίς αλλαγές»

ΑΤΑ σε τεντωμένο σχοινί: «Όχι» από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ενώ οι συντεχνίες είπαν «ναι χωρίς αλλαγές»

  •  05.11.2025 - 20:00
Υπόθεση Δημοσθένους: Νέα στοιχεία - Ο 31χρονος φέρεται να καμουφλάρισε το κλεμμένο όχημα ιερέα πριν τη δολοφονία

Υπόθεση Δημοσθένους: Νέα στοιχεία - Ο 31χρονος φέρεται να καμουφλάρισε το κλεμμένο όχημα ιερέα πριν τη δολοφονία

  •  05.11.2025 - 23:41
Νεκρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο – Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ»

Νεκρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο – Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ»

  •  05.11.2025 - 18:52
Απεργία οδηγών: Το ΚΕΒΕ κρούει τον κώδωνα – Κίνδυνος για ελλείψεις ενόψει Χριστουγέννων

Απεργία οδηγών: Το ΚΕΒΕ κρούει τον κώδωνα – Κίνδυνος για ελλείψεις ενόψει Χριστουγέννων

  •  05.11.2025 - 20:17
Ανεξάρτητος Φορέας; Συγχαρητήρια, να το ξανακάνετε!

Ανεξάρτητος Φορέας; Συγχαρητήρια, να το ξανακάνετε!

  •  05.11.2025 - 20:23
«Επιχείρηση Chargeback»: Διεθνές κύκλωμα ηλεκτρονικής απάτης με πλοκάμια σε 193 χώρες - Συλλήψεις και στην Κύπρο

«Επιχείρηση Chargeback»: Διεθνές κύκλωμα ηλεκτρονικής απάτης με πλοκάμια σε 193 χώρες - Συλλήψεις και στην Κύπρο

  •  05.11.2025 - 16:30
ΠΑΦΙΤΙΚΟ ΕΠΟΣ: Με ΤΟΡΠΙΛΗ Λουκάσεν «βύθισε» το κίτρινο υποβρύχιο και ΤΡΕΛΑΝΕ την Ευρώπη!

ΠΑΦΙΤΙΚΟ ΕΠΟΣ: Με ΤΟΡΠΙΛΗ Λουκάσεν «βύθισε» το κίτρινο υποβρύχιο και ΤΡΕΛΑΝΕ την Ευρώπη!

  •  05.11.2025 - 21:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα