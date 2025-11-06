ΕΔΕΚ: Προσδοκίες και αβεβαιότητα ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης - Η παρέμβαση Νικολαΐδη και το ενδεχόμενο «επιστροφών»

Η ΕΔΕΚ οδεύει προς την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, με φόντο τις διεργασίες για ανασυγκρότηση και την προσπάθεια του νέου προέδρου, Νίκου Αναστασίου, να παρουσιάσει ένα κόμμα πιο ενωμένο και λειτουργικό. Την ίδια ώρα, οι τοποθετήσεις ιστορικών στελεχών και οι μετακινήσεις πρώην βουλευτών σε άλλα κόμματα, δείχνουν ότι το πολιτικό σκηνικό γύρω από Σοσιαλιστικό κόμμα, παραμένει ρευστό.

Παρέμβαση Νικολαΐδη για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής

Η δημόσια παρέμβαση του τέως Δημάρχου Λεμεσού Νίκου Νικολαΐδη, επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της άρσης των διαγραφών μελών και στελεχών του κόμματος. Σε ανάρτησή του, ο κ. Νικολαΐδης κάλεσε την Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάσει έστω και την ύστατη στιγμή πριν από τη συνδιάσκεψη, ώστε να εξετάσει τη δυνατότητα ακύρωσης των διαγραφών που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Ο τέως Δήμαρχος, τόνισε ότι η ενέργεια αυτή, δεν θα είχε μόνο οργανωτικό χαρακτήρα αλλά και πολιτική σημασία, καθώς, όπως ανέφερε, «όποιος νοιάζεται για αυτό το κόμμα, δεν έχει δικαίωμα να κρατήσει το στόμα του κλειστό». Επεσήμανε ότι είχε ήδη συναντηθεί με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, στον οποίο παρουσίασε αναλυτικά τις εισηγήσεις του για τη διαδικασία επανένταξης αποστασιοποιημένων στελεχών.

Η παρέμβαση Νικολαΐδη θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς κατατίθεται λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τη συνδιάσκεψη και ασκεί πίεση στην ηγεσία για συγκεκριμένες αποφάσεις. Αν και ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει ρόλο ή θέση, κάλεσε τα συλλογικά όργανα να λάβουν μέτρα που θα καταδείξουν στην πράξη πρόθεση ενότητας και επανεκκίνησης.

Αναστασίου: «Αναμένονται εκπλήξεις στη συνδιάσκεψη»

Σε συνέντευξή του στο ThemaOnline, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, δήλωσε ότι στη συνδιάσκεψη της Κυριακής αναμένονται εκπλήξεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να εμφανιστούν στελέχη που τα τελευταία χρόνια είχαν αποστασιοποιηθεί από τις κομματικές διαδικασίες.

Όπως ανέφερε, η νέα ηγεσία έχει απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής σε όλα τα μέλη, παλιά και νέα, με στόχο την «επανασύνδεση του κόμματος με τις ρίζες και τα ιστορικά του στελέχη». Επισήμανε επίσης ότι οι πόρτες της ΕΔΕΚ παραμένουν ανοιχτές για όσους επιθυμούν να συμβάλουν εποικοδομητικά στην ανασυγκρότηση.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αν οι δηλώσεις Αναστασίου θα μεταφραστούν σε πράξεις επαναπροσέγγισης, με την παρουσία αποστασιοποιημένων στελεχών στη συνδιάσκεψη να αποτελεί, όπως εκτιμούν κομματικοί κύκλοι, ένα πρώτο τεστ για τη νέα ηγεσία. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές, ποιοι από τους πρώην βουλευτές ή κομματικούς αξιωματούχους θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα.

Το ερώτημα για τις «επιστροφές» και το παράδειγμα Παπαδάκη

Το ερώτημα που τίθεται, είναι αν το κάλεσμα του προέδρου της ΕΔΕΚ θα επιφέρει πράγματι τις αναμενόμενες «εκπλήξεις» ή αν η αποστασιοποίηση ορισμένων στελεχών έχει πλέον παγιωθεί.

Ο τέως ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ, Δημήτρης Παπαδάκης, φαίνεται να ακολουθεί διαφορετική πορεία. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ThemaOnline ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο κ. Παπαδάκης να βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Η αναφορά αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι διεργασίες στο χώρο του κέντρου συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό και ότι πρώην στελέχη της ΕΔΕΚ αναζητούν πλέον νέα πολιτικά σχήματα. Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ακόμη μια ένδειξη ότι το κόμμα αντιμετωπίζει προκλήσεις στην προσπάθειά του να συγκρατήσει, ή να επαναφέρει στελέχη με κοινοβουλευτική εμπειρία.

Η νέα σελίδα του Ανδρέα Αποστόλου με το ΔΗΚΟ

Παράλληλα, στο πολιτικό προσκήνιο βρέθηκε και η ένταξη του τέως βουλευτή της ΕΔΕΚ, Ανδρέα Αποστόλου, στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος. Ο κ. Αποστόλου θα είναι αριστίνδην υποψήφιος στις εκλογές του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΗΚΟ, η συνεργασία βασίζεται στην επιθυμία για ενίσχυση του ψηφοδελτίου με πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία και κοινωνική αποδοχή. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος χαρακτήρισε τον Ανδρέα Αποστόλου «δραστήριο και συνεπή», ενώ ο ίδιος ο τέως βουλευτής εξέφρασε την πρόθεση να συμβάλει στο προεκλογικό πρόγραμμα του κόμματος για την επαρχία Λάρνακας.

Η μετακίνηση Αποστόλου εκλαμβάνεται ως ακόμη ένα δείγμα της κινητικότητας που παρατηρείται μεταξύ των κομμάτων του κεντρώου χώρου.

Η συνδιάσκεψη ως σημείο καμπής

Η Παγκύπρια συνδιάσκεψη της ΕΔΕΚ, θεωρείται καθοριστική για την επόμενη μέρα του κόμματος. Στο επίκεντρο αναμένεται να τεθούν η οργανωτική ανασυγκρότηση και η ανανέωση του πολιτικού μηνύματος.

Η νέα ηγεσία υπό τον Νίκο Αναστασίου, φιλοδοξεί να δώσει το στίγμα ότι η ΕΔΕΚ αφήνει πίσω της, τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις και προχωρά προς μια νέα πολιτική φάση. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας ωστόσο, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι δηλώσεις για ενότητα, θα μετατραπούν σε απτά αποτελέσματα και σε διεύρυνση του κομματικού ακροατηρίου.

Το αν οι «εκπλήξεις» που προανήγγειλε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ θα επιβεβαιωθούν, θα φανεί την Κυριακή. Πάντως, η κινητικότητα γύρω από πρώην στελέχη και η δημόσια παρέμβαση του Νίκου Νικολαΐδη συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλού ενδιαφέροντος ενόψει της συνδιάσκεψης.