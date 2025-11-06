Προειδοποιεί ο Δρ. Νικολαΐδης: «Η Κύπρος στεγνώνει - Χάνουμε 9,5 εκατομμύρια τόνους νερού κάθε χρόνο» - Όσα ανέφερε στο «Τ»

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο τέως Διευθυντής της μετεωρολογικής υπηρεσίας και φυσικός μετεωρολόγος Δρ. Κλεάνθης Νικολαΐδης ανέφερε πως, «είναι γεγονός ότι τα τελευταία τρία χρόνια και ενδεχομένως και το παρών υδρομετεωρολογικό έτος η Κύπρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη ξηρασία».

Η ξηρασία

Συγκεκριμένα όπως σημείωσε, «η χώρα μας ανέκαθεν επηρεαζόταν από ξηρασίες, όμως φαίνεται πως η κλιματική αλλαγή η οποία παρατηρήθηκε πριν από 40 χρόνια περίπου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπου αποτελεί ένα θερμό σημείο του πλανήτη από πλευράς ανόδου των θερμοκρασιών και μείωσης της αρθριτικής βροχής από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας».

Τα αίτια της κλιματικής αλλαγής

Παράλληλα σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, «η κλιματική αλλαγή οφείλεται στην καύση ορυκτών καυσίμων και στην απελευθέρωση θερμοκηπιακών αερίων όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο αλλά και στην τρύπα του όζοντος η οποία αναγνωρίστηκε το 1980 ενώ το 1988 η συνθήκη του Ρίο την αναγνώρισε και η παγκόσμια κοινότητα έλαβε μέτρα για σμίκρυνση της στο νότιο ημισφαίριο», προσθέτοντας πως, «αυτοί οι δύο κύριοι παράγοντες οδήγησαν στην κλιματική αλλαγή που συνεπάγεται με παγκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας και τουλάχιστον για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου με μείωση της αθροιστικής βροχής σε ένα υδρομετρικό έτος».

Όπως εξήγησε, «η Κύπρος από το 1940 μέχρι το 1970 μάζευε περίπου 530 χιλιοστά βροχής ενώ την παρούσα τριακονταετία μαζεύει περίπου 450 χιλιοστά βροχής με αποτέλεσμα να χάνεται ένα χιλιοστό βροχής κάθε χρόνο που όσο μικρό κι αν φαίνεται αν μετρηθεί σε ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου αντιστοιχεί με 9,500 εκατομμύρια τόνους νερού», προσθέτοντας πως, «κάτω από αυτές τις συνθήκες, με βάση την βιβλιογραφία αλλά και τις έρευνες που γίνονται η κλιματική αλλαγή είναι η νέα παγκόσμια μετεωρολογική κατάσταση η οποία ευνοεί τον ακραίο καιρό» ενώ εξήγησε πως, «για την χώρα μας, ακραίος καιρός δεν είναι οι τυφώνες αλλά οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η αύξηση της διάρκειας του αίθριου καιρού, σμίκρυνση της διάρκειας της βροχερής περιόδου, η δημιουργία καταιγιδοφόρου δραστηριότητας παρά ολιστικών και ποτιστικών βροχών και κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Κύπρος αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή».

Οι θερμοκρασίες

Επιπρόσθετα ο Δρ. Νικολαΐδης, «οι θερμοκρασίες οι οποίες καταγράφονται αυτή την περίοδο στην Κύπρο αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο έχουν απόλυτη σχέση με το τι συμβαίνει ακριβώς στο βόρειο ημισφαίριο στο οποίο καταγράφονται πολύ θερμοκρασίες τόσο μέγιστες όσο και ελάχιστες».

Ταυτόχρονα ο κ. Νικολαΐδης επισήμανε «η ξήρανση των φραγμάτων των τριών προηγούμενων ετών ξηρασίας που ενδεχομένως να συνεχιστεί και φέτος, η αδυναμία του κράτους να δώσει νερό στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, η κατάσταση στα δάση, των φραγμάτων είναι αποτέλεσμα της παρατεταμένης ανομβρίας λόγω της κλιματικής αλλαγής».

Επίσης ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε ότι, «στο παρελθόν υπήρχαν περίοδοι ανομβρίας, όχι όμως τόσο συνεχόμενες και τόσο χαμηλού αρθριστικού ύψους, οι οποίες να επηρεάζουν την ασφάλεια του τόπου, την διάθεση των ανθρώπων αλλά κυρίως την παραγωγή».

Οι πρώτες βροχές

Ερωτηθεί για το αν υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη για τις πρώτες βροχές τον φετινό χειμώνα, ο Δρ. Νικολαΐδης ανέφερε, «σύμφωνα με την επιστήμη της μετεωρολογίας, λόγω των παγκόσμιων μετεωρολογικών φαινομένων Lalinia στις δυτικές ακτές του Περού, μείωση της παγοκαλυμένης επιφάνειας του πλανήτη, η θέση του πολικού αεροχειμμάρου και το δίπολο Ινδικού – Ειρηνικού ωκεανού φαίνεται ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι σχετικά θερμός, και φτωχός σε βροχή, χειμώνας».

Καταληκτικά, ο κ. Νικολαΐδης δήλωσε πως, «η θερμοκρασία το τελευταίο διάστημα κυμαίνεται τουλάχιστον πέντε βαθμούς πάνω από τις μέγιστες τιμές».