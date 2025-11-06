Ecommbx
Βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλάζι αυτές τις ώρες: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Ο καιρός μέχρι την Κυριακή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλάζι αυτές τις ώρες: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Ο καιρός μέχρι την Κυριακή

 06.11.2025 - 06:20
Βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλάζι αυτές τις ώρες: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Ο καιρός μέχρι την Κυριακή

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ προοδευτικά θα αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανό καί μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά. Σε περίπτωση καταιγίδας, δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται αργότερα να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται σε περιοχές του εσωτερικού και τα ανατολικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση, για να βρεθεί έτσι κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

