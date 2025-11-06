Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

0355 Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνστάντιος Β´ δίνει τον τίτλο του Καίσαρα στον ξάδελφό του Ιουλιανό.

1528 Ο ναυαγός Ισπανός κατακτητής Άλβαρ Νούνιεθ Καμπέθα δε Βάκα γίνεται ο πρώτος γνωστός Ευρωπαίος που πατάει το πόδι του στην περιοχή που σήμερα λέγεται Τέξας.

1844 Η Δομινικανή Δημοκρατία αποκτά το πρώτο της Σύνταγμα.

1856 Υποβάλλεται για δημοσίευση το Σκηνές κληρικού βίου, το πρώτο έργο φαντασίας της συγγραφέως που έγινε αργότερα γνωστή ως Τζορτζ Έλιοτ.

1861 Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: ο Τζέφερσον Ντέηβις εκλέγεται πρόεδρος των Συνομόσπονδων Πολιτειών της Αμερικής.

1865 Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: το πλοίο CSS Shenandoah είναι η τελευταία συνομόσπονδη μονάδα μάχης που παραδίδεται, αφού έκανε το γύρο του κόσμου βυθίζοντας και αιχμαλωτίζοντας 38 άοπλα εμπορικά πλοία της Ένωσης.

1912 Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει το Αμύνταιο.

1917 Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η Μάχη του Πασεντάλε λαμβάνει τέλος. Μετά από τρεις μήνες σφοδρών μαχών, οι καναδικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Πασεντάλε στο Βέλγιο.

1935 Πρώτη πτήση του Hawker Hurricane.

1963 Ο Γεώργιος Παπανδρέου λαμβάνει εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης από το βασιλιά Παύλο. Η Ε.Ρ.Ε. καταγγέλλει την εισήγηση Παπανδρέου για την ανάθεση εντολής, με τον ισχυρισμό ότι εφόσον η Ένωση Κέντρου, χωρίς την υποστήριξη της Ε.Δ.Α., δεν διαθέτει πλειοψηφία στη Βουλή, η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί θα είναι κυβέρνηση μειοψηφίας.

1973 Αρχίζει διήμερη σύνοδος υπουργών του ΝΑΤΟ στη Χάγη με κύριο θέμα τον πυρηνικό σχεδιασμό και θέματα κρίσης Μέσης Ανατολής. (πόλεμος του Γιομ Κιπούρ).

1985 Σκάνδαλο Irangate: Ο αμερικανικός τύπος αποκαλύπτει ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν επέτρεψε την αποστολή όπλων στο Ιράν.

1996 Η ελληνική πυραυλάκατος "Κωστάκος" βυθίζεται έναντι της παραλίας Αυλάκια της Σάμου.

1999 Σε δημοψήφισμα οι Αυστραλοί επιλέγουν να διατηρήσουν την Βρετανίδα μονάρχη ως αρχηγό του κράτους.