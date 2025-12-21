Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠόσο συχνά τρώνε κρέας οι μακροβιότεροι άνθρωποι στον κόσμο - Κορυφαίος μελετητής απαντά
ΥΓΕΙΑ

Πόσο συχνά τρώνε κρέας οι μακροβιότεροι άνθρωποι στον κόσμο - Κορυφαίος μελετητής απαντά

 21.12.2025 - 22:29
Πόσο συχνά τρώνε κρέας οι μακροβιότεροι άνθρωποι στον κόσμο - Κορυφαίος μελετητής απαντά

Ο Dan Buettner, ειδικός στη μελέτη της μακροζωίας, συνεργάζεται με το National Geographic και είναι ο δημιουργός της θεωρίας των «Μπλε Ζωνών». Εδώ και πολλά χρόνια ερευνά πώς οι κάτοικοι ορισμένων περιοχών του πλανήτη καταφέρνουν να ζουν περισσότερο από τον μέσο όρο, συχνά ξεπερνώντας τα 100 χρόνια ζωής.

Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές βρίσκεται η Ικαρία, η Σαρδηνία στην Ιταλία, η χερσόνησος Nicoya της Κόστα Ρίκα και η Okinawa της Ιαπωνίας. Οι συνήθειες που συμβάλλουν στη μακροζωία των κατοίκων αυτών των περιοχών είναι αρκετές: έχουν λιγότερο στρες, δίνουν έμφαση στην κοινωνικοποίηση και στον σκοπό της ζωής. Αλλά πάνω απ’ όλα προσέχουν τη διατροφή τους.

Λιγότερο κρέας: Μυστικό μακροζωίας

Οι υπεραιωνόβιοι των Μπλε Ζωνών φροντίζουν η διατροφή της να έχει αφθονία σε λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και όσπρια όπως φασόλια, περιορίζοντας το κρέας σε πέντε περίπου φορές το μήνα και αυτό σε μικρές ποσότητες.

Όπως εξηγεί ο Buettner, στην Okinawa τον μακροβιότερο πληθυσμό στην ιστορία της ανθρωπότητας, μόλις το 2% της ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων προερχόταν από το κρέας μέχρι περίπου τη δεκαετία του 1990. Ως μέτρο σύγκρισης, αναφέρει ότι οι Αμερικανοί καταναλώνουν περίπου 100 κιλά κρέας τον χρόνο. «Είναι δηλητήριο το κρέας σε μεγάλες ποσότητες. Μικρές ποσότητες δεν βλάπτουν, αλλά οι μεγάλες δεν κάνουν καλό. Κανένας πληθυσμός στην ιστορία του κόσμου δεν βασίστηκε στο κρέας και έζησε πολλά χρόνια» λέει χαρακτηριστικά.

Τι λέει η επιστήμη

Το κρέας αποτελεί σημαντική πηγή πρωτεΐνης, σιδήρου, ψευδαργύρου και βιταμίνης Β12, απαραίτητων για τον οργανισμό. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η υψηλή κατανάλωση κόκκινου και ιδιαίτερα επεξεργασμένου κρέατος (όπως λουκάνικα, μπέικον, ζαμπόν) συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Αυτό οφείλεται κυρίως στα κορεσμένα λιπαρά και στο αλάτι, τα οποία αυξάνουν τη χοληστερόλη και την αρτηριακή πίεση, επιβαρύνοντας την υγεία της καρδιάς.

Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει το επεξεργασμένο κρέας ως καρκινογόνο, ενώ το κόκκινο κρέας θεωρείται «πιθανώς καρκινογόνο», κυρίως σε σχέση με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Χημικές ουσίες που σχηματίζονται κατά το ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και τα συντηρητικά στα αλλαντικά, φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο. Οι ειδικοί συνιστούν μέτρο στην κατανάλωση, προτιμώντας ψάρι, όσπρια και λαχανικά ως βασικές πηγές πρωτεΐνης για την προστασία της υγείας.

Μήπως να το κόψουμε τελείως; 

Σε ένα άλλο βίντεο, ο ερευνητής λέει ότι δεν χρειαζόμαστε το κρέας για να φτάσουμε τα 100: «Δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε την κατανάλωση του κρέατος για να αυξήσουμε το προσδόκιμο της ζωής μας. Όμως, οι άνθρωποι αγαπούν το κρέας. Εάν θέλετε να το καταναλώσετε, βεβαιωθείτε ότι αυτό γίνεται μια φορά την εβδομάδα ή και λιγότερο».

Πράγματι, σύμφωνα με τους ειδικούς, μια ισορροπημένη χορτοφαγική διατροφή μπορεί να καλύψει πλήρως τις διατροφικές ανάγκες του οργανισμού και θεωρείται ασφαλής και ωφέλιμη όταν είναι σωστά σχεδιασμένη. Περιλαμβάνοντας ποικιλία τροφών όπως όσπρια, λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, δημητριακά ολικής άλεσης και φυτικές πηγές πρωτεΐνης, μπορεί να προσφέρει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, παχυσαρκίας και διαβήτη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνη Β12, ο σίδηρος και τα ω-3 λιπαρά οξέα, που μπορούν να καλυφθούν με εμπλουτισμένα τρόφιμα ή συμπληρώματα όπου χρειάζεται, πάντα με την σύσταση ενός ειδικού.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή οδοντίατρος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειάς του -Φωτογραφία
VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο
«Έχεις 200 ευρώ να φέρεις»: Ζητούσαν από τους μαθητές-βαποράκια να «σπρώχνουν» ναρκωτικά την ώρα του μαθήματος
Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη
VIDEO: Γαϊδούρι «έκλεψε τις παραστάσεις» με τις μεταμεσονύχτιες Χριστουγεννιάτικες βόλτες του σε κεντρικό δρόμο
Ψάχνεις πού να πας για να αλλάξεις τον χρόνο; Αυτός είναι ο απόλυτος κυπριακός προορισμός - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €5.600.000

 21.12.2025 - 22:06
Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Δεν μπορούμε να επιλέγουμε για συζήτηση ένα από τα έξι κεφάλαια του πλαισίου Γκουτέρες, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας παράλληλα «ας συζητήσουμε όλα τα κεφάλαια μαζί».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

  •  21.12.2025 - 16:24
VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο

VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο

  •  21.12.2025 - 21:04
Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: Στα κενά που πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό

Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: Στα κενά που πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό

  •  21.12.2025 - 20:36
Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη

Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη

  •  21.12.2025 - 17:16
Έρχιουρμαν: «Στόχος μας να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη»

Έρχιουρμαν: «Στόχος μας να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη»

  •  21.12.2025 - 21:25
Πρώτο ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα διεκδικεί ο Μακρόν - Το νέο αεροπλανοφόρο, η στρατιωτική ενίσχυση και ο ρόλος «κλειδί»

Πρώτο ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα διεκδικεί ο Μακρόν - Το νέο αεροπλανοφόρο, η στρατιωτική ενίσχυση και ο ρόλος «κλειδί»

  •  21.12.2025 - 21:50
Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

  •  21.12.2025 - 16:41
Γέμισε «γάρους» η Κύπρος: Οδηγός προκαλεί με τον χώρο που πάρκαρε σε πολυσύχναστο δρόμο - Δείτε φωτογραφία

Γέμισε «γάρους» η Κύπρος: Οδηγός προκαλεί με τον χώρο που πάρκαρε σε πολυσύχναστο δρόμο - Δείτε φωτογραφία

  •  21.12.2025 - 18:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα