Πόσο συχνά τρώνε κρέας οι μακροβιότεροι άνθρωποι στον κόσμο - Κορυφαίος μελετητής απαντά

Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές βρίσκεται η Ικαρία, η Σαρδηνία στην Ιταλία, η χερσόνησος Nicoya της Κόστα Ρίκα και η Okinawa της Ιαπωνίας. Οι συνήθειες που συμβάλλουν στη μακροζωία των κατοίκων αυτών των περιοχών είναι αρκετές: έχουν λιγότερο στρες, δίνουν έμφαση στην κοινωνικοποίηση και στον σκοπό της ζωής. Αλλά πάνω απ’ όλα προσέχουν τη διατροφή τους.

Λιγότερο κρέας: Μυστικό μακροζωίας

Οι υπεραιωνόβιοι των Μπλε Ζωνών φροντίζουν η διατροφή της να έχει αφθονία σε λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και όσπρια όπως φασόλια, περιορίζοντας το κρέας σε πέντε περίπου φορές το μήνα και αυτό σε μικρές ποσότητες.

Όπως εξηγεί ο Buettner, στην Okinawa τον μακροβιότερο πληθυσμό στην ιστορία της ανθρωπότητας, μόλις το 2% της ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων προερχόταν από το κρέας μέχρι περίπου τη δεκαετία του 1990. Ως μέτρο σύγκρισης, αναφέρει ότι οι Αμερικανοί καταναλώνουν περίπου 100 κιλά κρέας τον χρόνο. «Είναι δηλητήριο το κρέας σε μεγάλες ποσότητες. Μικρές ποσότητες δεν βλάπτουν, αλλά οι μεγάλες δεν κάνουν καλό. Κανένας πληθυσμός στην ιστορία του κόσμου δεν βασίστηκε στο κρέας και έζησε πολλά χρόνια» λέει χαρακτηριστικά.

Τι λέει η επιστήμη

Το κρέας αποτελεί σημαντική πηγή πρωτεΐνης, σιδήρου, ψευδαργύρου και βιταμίνης Β12, απαραίτητων για τον οργανισμό. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η υψηλή κατανάλωση κόκκινου και ιδιαίτερα επεξεργασμένου κρέατος (όπως λουκάνικα, μπέικον, ζαμπόν) συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Αυτό οφείλεται κυρίως στα κορεσμένα λιπαρά και στο αλάτι, τα οποία αυξάνουν τη χοληστερόλη και την αρτηριακή πίεση, επιβαρύνοντας την υγεία της καρδιάς.

Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει το επεξεργασμένο κρέας ως καρκινογόνο, ενώ το κόκκινο κρέας θεωρείται «πιθανώς καρκινογόνο», κυρίως σε σχέση με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Χημικές ουσίες που σχηματίζονται κατά το ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και τα συντηρητικά στα αλλαντικά, φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο. Οι ειδικοί συνιστούν μέτρο στην κατανάλωση, προτιμώντας ψάρι, όσπρια και λαχανικά ως βασικές πηγές πρωτεΐνης για την προστασία της υγείας.

Μήπως να το κόψουμε τελείως;

Σε ένα άλλο βίντεο, ο ερευνητής λέει ότι δεν χρειαζόμαστε το κρέας για να φτάσουμε τα 100: «Δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε την κατανάλωση του κρέατος για να αυξήσουμε το προσδόκιμο της ζωής μας. Όμως, οι άνθρωποι αγαπούν το κρέας. Εάν θέλετε να το καταναλώσετε, βεβαιωθείτε ότι αυτό γίνεται μια φορά την εβδομάδα ή και λιγότερο».

Πράγματι, σύμφωνα με τους ειδικούς, μια ισορροπημένη χορτοφαγική διατροφή μπορεί να καλύψει πλήρως τις διατροφικές ανάγκες του οργανισμού και θεωρείται ασφαλής και ωφέλιμη όταν είναι σωστά σχεδιασμένη. Περιλαμβάνοντας ποικιλία τροφών όπως όσπρια, λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, δημητριακά ολικής άλεσης και φυτικές πηγές πρωτεΐνης, μπορεί να προσφέρει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, παχυσαρκίας και διαβήτη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνη Β12, ο σίδηρος και τα ω-3 λιπαρά οξέα, που μπορούν να καλυφθούν με εμπλουτισμένα τρόφιμα ή συμπληρώματα όπου χρειάζεται, πάντα με την σύσταση ενός ειδικού.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr