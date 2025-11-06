Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 58χρονη Μαρία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε σε όσους την γνώριζαν και την αγάπησαν είδηση του θανάτου της

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη, την Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025, ώρα 15:00 και καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:30.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Λακατάμιας (πλησίον Αμερικάνικου ραδιοσταθμού).

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας όπως γίνονται εισφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και για το Φιλανθρωπικό Έργο της Εκκλησίας.