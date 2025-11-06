5 στρατηγικές που ηρεμούν τα τεντωμένα νεύρα – Ποιες εφαρμόζει ο σύντροφός σας;

Η καθημερινότητα των περισσότερων είναι γεμάτη τρέξιμο, υποχρεώσεις, στρες και όλα μαζί δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο πίεσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι στιγμές έντασης και τα ξεσπάσματα θυμού μοιάζουν σχεδόν αναπόφευκτα. Αυτές οι κακές στιγμές, όμως, επηρεάζουν τόσο εσάς προσωπικά, όσο και τη σχέση με τους γύρω σας. Αντί, λοιπόν, να χρησιμοποιήσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα σαν

Η δύναμη της διαπροσωπικής ρύθμισης των συναισθημάτων

Σύμφωνα με την ψυχολόγο Susan Krauss Whitbourne, η διαπροσωπική υποστήριξη μπορεί να μας βοηθήσει να ανακτήσουμε την ψυχραιμία μας πριν μια κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο. Έρευνες δείχνουν ότι το να ζητάμε υποστήριξη από τους κοντινούς μας ανθρώπους -αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν διαπροσωπική ρύθμιση συναισθημάτων– μπορεί να σταθεροποιήσει τα συναισθήματά μας και να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες. Σε αντίθεση με την εσωτερική ρύθμιση, η οποία βασίζεται στις δικές σας στρατηγικές, η διαπροσωπική ρύθμιση επιτρέπει σε κάποιον που εμπιστεύεστε να σας βοηθήσει να επεξεργαστείτε και να ανακατευθύνετε τα έντονα συναισθήματα.

Όπως εξηγεί η δρ. Mariah Xu και οι συνάδελφοί της από το Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, οι κοινωνικοί υποστηρικτές μπορούν είτε να ενισχύσουν, είτε να ηρεμήσουν τα συναισθήματά μας. Η ομάδα της ανέπτυξε το Ερωτηματολόγιο Εξωτερικής Ρύθμισης Συναισθημάτων, για να εξετάσει πώς οι σύντροφοι βοηθούν ο ένας τον άλλον σε περιόδους δυσφορίας.

Προσδιόρισαν πέντε βασικές στρατηγικές:

-Επίλυση προβλημάτων/Επανεκτίμηση

Σας βοηθά να σκεφτείτε τρόπους για ν’ αλλάξετε την κατάσταση.

Σας ενθαρρύνει να δείτε το πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο.

Σας βοηθά να σχεδιάσετε τα βήματα για την επίλυση του προβλήματος.

-Ενσυναίσθηση

Μοιράζεται και κατανοεί την συναισθηματική σας εμπειρία.

Βάζει τον εαυτό του στη θέση σας.

Βλέπει την κατάσταση από τη δική σας οπτική γωνία.

-Απόσπαση της προσοχής/Ηρεμία

Προσφέρει διασκέδαση ή ενδιαφέρουσες αποσπάσεις της προσοχής.

Βρίσκει τρόπους να σας φτιάξει το κέφι.

Σας υπενθυμίζει τα δυνατά σας σημεία, για να ενισχύσει τη διάθεσή σας.

-Ακύρωση

Υπονοεί ότι αντιδράτε υπερβολικά.

Σας λέει ότι τα συναισθήματά σας δεν έχουν νόημα.

Σας ενθαρρύνει να αντιμετωπίσετε τα συναισθήματά σας μόνος/η.

-Αποφυγή

Διατηρεί απόσταση, αντί να βοηθά.

Εστιάζει στα αρνητικά στοιχεία, χωρίς να προσφέρει λύση.

Αποφεύγει να βοηθήσει στην αναδιαμόρφωση των συναισθημάτων.

Απ’ αυτές τις στρατηγικές, η επίλυση προβλημάτων, η ενσυναίσθηση και η απόσπαση της προσοχής/ηρεμία είναι οι πιο αποτελεσματικές για να ηρεμήσουν τον σύντροφο, ενώ η άρνηση και η αποφυγή τείνουν να επιδεινώνουν την συναισθηματική αναταραχή.

Εφαρμόζοντας αυτές τις στρατηγικές στην πράξη

Η κατανόηση αυτών των στρατηγικών παρέχει στα ζευγάρια τα εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσουν τις συναισθηματικές προκλήσεις. Αν και δεν υπάρχει μια μοναδική προσέγγιση που να είναι καθολικά «η καλύτερη», η διαπίστωση του ποιες στρατηγικές ταιριάζουν σε εσάς και τον σύντροφό σας μπορεί να βελτιώσει τη δυναμική της σχέσης σας. Για παράδειγμα, αν ανταποκρίνεστε καλά στο χιούμορ ή στην απόσπαση της προσοχής, αυτό μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό σημείο εκκίνησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι συζητήσεις είναι καλύτερο να γίνονται εκτός των στιγμών σύγκρουσης, ώστε και οι δύο σύντροφοι να μπορούν να επικοινωνούν ανοιχτά για το τι τους βοηθά να αισθάνονται καλύτερα. Με την πάροδο του χρόνου, η ενσωμάτωση αυτών των στρατηγικών μπορεί να καλλιεργήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, οικειότητα και συναισθηματική σταθερότητα στη σχέση σας.

Το συμπέρασμα

Οι σύντροφοι έχουν τη δύναμη να βοηθούν ο ένας τον άλλον να ξεπερνούν τις συναισθηματικές «καταιγίδες». Μαθαίνοντας πώς να ρυθμίζουν αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους μαζί -μέσω της ενσυναίσθησης, της επίλυσης προβλημάτων και των καταπραϋντικών περισπασμών- οι σύντροφοι μπορούν να ενισχύσουν τον δεσμό τους, να αποτρέψουν περιττές συγκρούσεις και να χτίσουν μακροχρόνιες, ικανοποιητικές σχέσεις.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr