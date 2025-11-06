Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας της ασφάλειας πήγε να κάνει σύλληψη και δέχτηκε επίθεση από τα ΜΑΤ – «Δικός σας είμαι!» φώναζε μέσα στο χάος

 06.11.2025 - 09:10
Άνδρας της ασφάλειας πήγε να κάνει σύλληψη και δέχτηκε επίθεση από τα ΜΑΤ – «Δικός σας είμαι!» φώναζε μέσα στο χάος

Η ένταση ξέσπασε όταν στο λιμάνι κατέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, που μετέφερε περίπου 1.500 Ισραηλινούς τουρίστες.

Σωματεία εργαζομένων συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία του πλοίου και τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κατάσταση δεν άργησε να βγει εκτός ελέγχου. Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ προχώρησαν σε ρίψεις χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και έγιναν συλλήψεις διαδηλωτών, με την περιοχή να μετατρέπεται σε πεδίο έντασης.

Μέσα στο χάος, αστυνομικός της ασφάλειας, ο οποίος φορούσε κράνος και συμμετείχε στην επιχείρηση, δέχθηκε χτυπήματα από τα ΜΑΤ, καθώς δεν αναγνωρίστηκε εγκαίρως. Το περιστατικό προκάλεσε στιγμιαία αναστάτωση, ωστόσο λύθηκε γρήγορα όταν οι συνάδελφοί του αντιλήφθηκαν το λάθος.

ΕΔΕΚ: Προσδοκίες και αβεβαιότητα ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης - Η παρέμβαση Νικολαΐδη και το ενδεχόμενο «επιστροφών»

ΕΔΕΚ: Προσδοκίες και αβεβαιότητα ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης - Η παρέμβαση Νικολαΐδη και το ενδεχόμενο «επιστροφών»

Η ΕΔΕΚ οδεύει προς την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, με φόντο τις διεργασίες για ανασυγκρότηση και την προσπάθεια του νέου προέδρου, Νίκου Αναστασίου, να παρουσιάσει ένα κόμμα πιο ενωμένο και λειτουργικό. Την ίδια ώρα, οι τοποθετήσεις ιστορικών στελεχών και οι μετακινήσεις πρώην βουλευτών σε άλλα κόμματα, δείχνουν ότι το πολιτικό σκηνικό γύρω από Σοσιαλιστικό κόμμα, παραμένει ρευστό.

