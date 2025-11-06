Άνδρας της ασφάλειας πήγε να κάνει σύλληψη και δέχτηκε επίθεση από τα ΜΑΤ – «Δικός σας είμαι!» φώναζε μέσα στο χάος

Σωματεία εργαζομένων συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία του πλοίου και τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κατάσταση δεν άργησε να βγει εκτός ελέγχου. Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ προχώρησαν σε ρίψεις χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και έγιναν συλλήψεις διαδηλωτών, με την περιοχή να μετατρέπεται σε πεδίο έντασης.

Μέσα στο χάος, αστυνομικός της ασφάλειας, ο οποίος φορούσε κράνος και συμμετείχε στην επιχείρηση, δέχθηκε χτυπήματα από τα ΜΑΤ, καθώς δεν αναγνωρίστηκε εγκαίρως. Το περιστατικό προκάλεσε στιγμιαία αναστάτωση, ωστόσο λύθηκε γρήγορα όταν οι συνάδελφοί του αντιλήφθηκαν το λάθος.