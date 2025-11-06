Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

Ο γενικό γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο ανέφερε ότι οι μεταφορείς θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους σήμερα το απόγευμα.

Είχε προηγηθεί συνάντηση το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχαν το πρωί μετά την οποία ο κύριος Μουστάκας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τερματισμού της απεργίας αφού ενημερωθούν τα μέλη του συνδέσμου.

Λόγω της απεργίας εκατοντάδες εμπορευματοκιβώτια να παραμένουν εγκλωβισμένα και το εμπόριο να κινδυνεύει με παράλυση.

ΠΗΓΗ: news.rik.cy