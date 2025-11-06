Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

 06.11.2025 - 13:43
ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές για την εκτελεστική εξουσία στο θέμα της ΑΤΑ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας πως η απόφαση των εργοδοτικών οργανώσεων ν’ απορρίψουν το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή της κυβέρνησης «σίγουρα δεν είναι θετική». Ωστόσο, δεν θέλησε ν’ αποκαλύψει ποιες είναι αυτές ο επιλογές, ενώ σημείωσε πως  το κείμενο που διαβάστηκε την Κυριακή στις εργοδοτικές οργανώσεις ήταν το ίδιο με αυτό στις συντεχνίες τη Δευτέρα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Ναυάγιο» στην ΑΤΑ: Έντονη απογοήτευση από τον Μάκη Κεραυνό - «Έχουν γίνει σημαντικές υποχωρήσεις»

Προσερχόμενος σε γεύμα που παρέθεσε ο Πρέσβης των ΗΑΕ στην οικία του στην Λευκωσία και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης οδηγεί σε μια ισχυρή οικονομία που αντικατοπτρίζεται μέσα από τον ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος είναι από τους υψηλότερους στην ευρωζώνη. Μια ισχυρή ανάπτυξη, που είναι προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, συμπεριλαμβανομένων και των κυπριακών επιχειρήσεων, πρόσθεσε. «Τις κυπριακές επιχειρήσεις τις οποίες προσεγγίζουμε ως συνεργάτες και συνοδοιπόρους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία», είπε.

Και είναι σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, που ανάμεσα σε πολλά άλλα αυτή η Κυβέρνηση, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, προχώρησε σε συγκεκριμένες δράσεις για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την κυπριακή επιχειρηματικότητα. Είναι σε αυτό το πλαίσιο, είπε, που και στη φορολογική μεταρρύθμιση «τολμήσαμε να μειώσουμε για παράδειγμα τον φόρο άμυνας από 17% σε 5% για να επωφεληθούν οι κυπριακές επιχειρήσεις. Σίγουρα η απόφαση δεν είναι θετική και σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει τα όσα συζητήσαμε την Κυριακή το βράδυ».  

Συνεχίζοντας είπε πως «άκουσα σήμερα τον ΓΓ της ΣΕΚ που μίλησε για ένα αόρατο χέρι που την τελευταία στιγμή οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση», για να δηλώσει: «δεν γνωρίζω ποιο είναι αυτό το αόρατο χέρι».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι σίγουρα η εκτελεστική εξουσία έχει και δεύτερες επιλογές και τρίτες επιλογές, ώστε να διασφαλίσει πως μέσα από την ανάπτυξη της χώρας επωφελείται και η μεσαία τάξη, αλλά και οι χαμηλόμισθοι συμπολίτες μας. «Και προς αυτή την κατεύθυνση επαναλαμβάνω, υπάρχει και δεύτερη επιλογή και τρίτη επιλογή, στην οποία φυσικά κι αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε».

Στην ερώτηση εάν μέσα σε αυτές τις επιλογές είναι και η κατάθεση νομοσχεδίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν πρόκειται να αναφέρει δημόσια τις άλλες επιλογές που έχουν ενώπιον τους. Όταν ενεργοποιηθούν θα γίνουν και γνωστές, σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις είπαν πως περιλήφθηκε τελευταία στιγμή πρόνοια στο κυβερνητικό προσχέδιο συμφωνίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως «ό,τι διαβάσαμε την Κυριακή το βράδυ στους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων, διαβάσαμε και στους επικεφαλής των συντεχνιών τη Δευτέρα. Και δεν ήμουν μόνος μου στην συνάντηση, υπήρχαν και πολλοί άλλοι».

Στην ερώτηση αν θα αναλάβει νέα πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία τολμά ν’ αγγίζει δύσκολα θέματα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής τους «και εγώ ο ίδιος τολμώ ν’ αγγίζω θέματα. Και φέρνουμε λύσεις και θα φέρνουμε και στο συγκεκριμένο», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτει και η σημερινή έκτακτη συνάντησή του με τους μεταφορείς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι είχε αυτή τη συνάντηση και να αναμένουμε σε πολύ λίγο τις ανακοινώσεις από τα οργανωμένα σύνολα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται η «La ninia» στην Ευρώπη – Θα επηρεαστεί και η Κύπρος; - Τι συμβαίνει στην περιοχή μας – Βίντεο
Υπέροχες φωτογραφίες από το χθεσινό «Φεγγάρι του Κάστορα» - Μάγεψε τον νυχτερινό ουρανό της Κύπρου
Σοβαρό τροχαίο στην Πόλη Χρυσοχούς – Τραυματίες περίμεναν πάνω από 45 λεπτά για ασθενοφόρο
Flashback στα μπουζούκια μιας άλλης εποχής–Συλλεκτικά καρέ που ξέχασαν ακόμη και οι πρωταγωνιστές τους
Εγινε στην Κύπρο: «Της έδωσαν ρούχα για το μωρό και ήταν γεμάτα βρωμιά και σκουλήκια» – Ανάρτηση που ξεσήκωσε το διαδίκτυο
Τραγική κατάληξη για 21χρονο που είχε εξαφανιστεί τον Ιούνιο από την Αθήνα - Τον βρήκε πολίτης χωρίς τις αισθήσεις του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

 06.11.2025 - 13:29
Επόμενο άρθρο

Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

 06.11.2025 - 13:48

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

  •  06.11.2025 - 13:43
Υπουργικό: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για όσους ακυρώθηκαν τα ΜΟΤ λόγω ΤΑΚΑΤΑ

Υπουργικό: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για όσους ακυρώθηκαν τα ΜΟΤ λόγω ΤΑΚΑΤΑ

  •  06.11.2025 - 11:34
Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

Τερματίζεται η επ' αόριστον απεργία των μεταφορέων – Προηγήθηκε συνάντηση στο Προεδρικό

  •  06.11.2025 - 13:48
Κρίσιμη ημέρα για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών – Λαμβάνουν αποφάσεις οι εκπαιδευτικοί

Κρίσιμη ημέρα για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών – Λαμβάνουν αποφάσεις οι εκπαιδευτικοί

  •  06.11.2025 - 12:40
Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

Λετυμπιώτης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απόδειξη ότι η Κύπρος αλλάζει – Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή

  •  06.11.2025 - 14:05
Το εντυπωσιακό rooftop bar στη Λευκωσία που κατεβάζει ρολά – Πότε θα πει «αντίο»

Το εντυπωσιακό rooftop bar στη Λευκωσία που κατεβάζει ρολά – Πότε θα πει «αντίο»

  •  06.11.2025 - 09:30
Κατεχόμενα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον θάνατο της 9χρονης

Κατεχόμενα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον θάνατο της 9χρονης

  •  06.11.2025 - 11:15
Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

Πιέσεις στις Βρυξέλλες για κυρώσεις στη Shein – Καταγγελίες για «σεξουαλικές κούκλες» και παράνομα όπλα στην πλατφόρμα

  •  06.11.2025 - 13:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα