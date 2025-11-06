ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

Προσερχόμενος σε γεύμα που παρέθεσε ο Πρέσβης των ΗΑΕ στην οικία του στην Λευκωσία και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης οδηγεί σε μια ισχυρή οικονομία που αντικατοπτρίζεται μέσα από τον ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος είναι από τους υψηλότερους στην ευρωζώνη. Μια ισχυρή ανάπτυξη, που είναι προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, συμπεριλαμβανομένων και των κυπριακών επιχειρήσεων, πρόσθεσε. «Τις κυπριακές επιχειρήσεις τις οποίες προσεγγίζουμε ως συνεργάτες και συνοδοιπόρους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία», είπε.

Και είναι σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, που ανάμεσα σε πολλά άλλα αυτή η Κυβέρνηση, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, προχώρησε σε συγκεκριμένες δράσεις για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την κυπριακή επιχειρηματικότητα. Είναι σε αυτό το πλαίσιο, είπε, που και στη φορολογική μεταρρύθμιση «τολμήσαμε να μειώσουμε για παράδειγμα τον φόρο άμυνας από 17% σε 5% για να επωφεληθούν οι κυπριακές επιχειρήσεις. Σίγουρα η απόφαση δεν είναι θετική και σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει τα όσα συζητήσαμε την Κυριακή το βράδυ».

Συνεχίζοντας είπε πως «άκουσα σήμερα τον ΓΓ της ΣΕΚ που μίλησε για ένα αόρατο χέρι που την τελευταία στιγμή οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση», για να δηλώσει: «δεν γνωρίζω ποιο είναι αυτό το αόρατο χέρι».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι σίγουρα η εκτελεστική εξουσία έχει και δεύτερες επιλογές και τρίτες επιλογές, ώστε να διασφαλίσει πως μέσα από την ανάπτυξη της χώρας επωφελείται και η μεσαία τάξη, αλλά και οι χαμηλόμισθοι συμπολίτες μας. «Και προς αυτή την κατεύθυνση επαναλαμβάνω, υπάρχει και δεύτερη επιλογή και τρίτη επιλογή, στην οποία φυσικά κι αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε».

Στην ερώτηση εάν μέσα σε αυτές τις επιλογές είναι και η κατάθεση νομοσχεδίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν πρόκειται να αναφέρει δημόσια τις άλλες επιλογές που έχουν ενώπιον τους. Όταν ενεργοποιηθούν θα γίνουν και γνωστές, σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις είπαν πως περιλήφθηκε τελευταία στιγμή πρόνοια στο κυβερνητικό προσχέδιο συμφωνίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως «ό,τι διαβάσαμε την Κυριακή το βράδυ στους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων, διαβάσαμε και στους επικεφαλής των συντεχνιών τη Δευτέρα. Και δεν ήμουν μόνος μου στην συνάντηση, υπήρχαν και πολλοί άλλοι».

Στην ερώτηση αν θα αναλάβει νέα πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία τολμά ν’ αγγίζει δύσκολα θέματα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής τους «και εγώ ο ίδιος τολμώ ν’ αγγίζω θέματα. Και φέρνουμε λύσεις και θα φέρνουμε και στο συγκεκριμένο», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτει και η σημερινή έκτακτη συνάντησή του με τους μεταφορείς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι είχε αυτή τη συνάντηση και να αναμένουμε σε πολύ λίγο τις ανακοινώσεις από τα οργανωμένα σύνολα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ