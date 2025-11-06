Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ναυάγιο» στην ΑΤΑ: Έντονη απογοήτευση από τον Μάκη Κεραυνό - «Έχουν γίνει σημαντικές υποχωρήσεις»

 06.11.2025 - 12:29
Απογοήτευση εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, για την απόρριψη του προσχεδίου συμφωνίας για την ΑΤΑ από τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Σε δηλώσεις του την Πέμπτη το πρωί, στο περιθώριο της εκδήλωσης υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας για τις χορηγίες ΕΟΧ-Νορβηγίας για την περίοδο 2021-2028, στην Πλατεία Ελευθερίας, ο Υπουργός είπε ότι "θέλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου γιατί έχουν γίνει σημαντικές υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θα μπορούσε να υπάρξει κατάληξη".

Ερωτηθείς πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία, είπε ότι αυτό θα αξιολογηθεί. Οι εξελίξεις ήταν χθες το βράδυ. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση και πού ισορροπεί σήμερα το θέμα και θα δούμε".

Εξάλλου, απαντώντας αν είναι αισιόδοξος για την πορεία της φορολογικής μεταρρύθμισης, η συζήτηση της οποίας ξεκινά την Παρασκευή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο Υπουργός είπε ότι "νομίζω υπάρχει συναίνεση και καλή συνεργασία και με την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής".

Πρόσθεσε ότι "είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει μια καλή συνεργασία για να έχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την ψήφιση των έξι νομοσχεδίων που αφορούν τη φορολογική μεταρρύθμιση". Όπως σημείωσε, η φορολογική μεταρρύθμιση θα δώσει μια νέα πνοή και στην οικονομία και στην κοινωνία και "θα ωφελέσει σημαντικά τα φυσικά πρόσωπα, οικογένειες με παιδιά και φοιτητές και βεβαίως και τις επιχειρήσεις μας για να συνεχίσουν αυτή την αναπτυξιακή τους πορεία".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές για την εκτελεστική εξουσία στο θέμα της ΑΤΑ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας πως η απόφαση των εργοδοτικών οργανώσεων ν’ απορρίψουν το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή της κυβέρνησης «σίγουρα δεν είναι θετική». Ωστόσο, δεν θέλησε ν’ αποκαλύψει ποιες είναι αυτές ο επιλογές, ενώ σημείωσε πως  το κείμενο που διαβάστηκε την Κυριακή στις εργοδοτικές οργανώσεις ήταν το ίδιο με αυτό στις συντεχνίες τη Δευτέρα.

