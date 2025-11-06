Κρίσιμη ημέρα για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών – Λαμβάνουν αποφάσεις οι εκπαιδευτικοί

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι ο κύκλος των διαβουλεύσεων έχει ολοκληρωθεί, καλώντας τους βουλευτές να προχωρήσουν στην κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου. Όπως ανέφερε, οι τροποποιήσεις που ενσωματώθηκαν αποτελούν αποτέλεσμα του διαλόγου που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες.

Από πλευράς εκπαιδευτικών οργανώσεων, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να προκαταλάβει την απόφαση του εκατονταμελούς σώματος που συνεδριάζει σήμερα. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, εξέφρασε εκ νέου επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι η κυβερνητική πρόταση εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα λειτουργικότητας.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, παρέπεμψε για τις τελικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση της οργάνωσης.