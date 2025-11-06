Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρίσιμη ημέρα για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών – Λαμβάνουν αποφάσεις οι εκπαιδευτικοί

 06.11.2025 - 12:40
Κρίσιμη ημέρα για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών – Λαμβάνουν αποφάσεις οι εκπαιδευτικοί

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται σήμερα σχετικά με το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, καθώς οι εκπαιδευτικές οργανώσεις καλούνται να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις για το νομοσχέδιο που αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι ο κύκλος των διαβουλεύσεων έχει ολοκληρωθεί, καλώντας τους βουλευτές να προχωρήσουν στην κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου. Όπως ανέφερε, οι τροποποιήσεις που ενσωματώθηκαν αποτελούν αποτέλεσμα του διαλόγου που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες.

Από πλευράς εκπαιδευτικών οργανώσεων, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να προκαταλάβει την απόφαση του εκατονταμελούς σώματος που συνεδριάζει σήμερα. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, εξέφρασε εκ νέου επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι η κυβερνητική πρόταση εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα λειτουργικότητας.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, παρέπεμψε για τις τελικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση της οργάνωσης.

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

ΠτΔ για ΑΤΑ: «Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές - Αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε»

Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές για την εκτελεστική εξουσία στο θέμα της ΑΤΑ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας πως η απόφαση των εργοδοτικών οργανώσεων ν’ απορρίψουν το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή της κυβέρνησης «σίγουρα δεν είναι θετική». Ωστόσο, δεν θέλησε ν’ αποκαλύψει ποιες είναι αυτές ο επιλογές, ενώ σημείωσε πως  το κείμενο που διαβάστηκε την Κυριακή στις εργοδοτικές οργανώσεις ήταν το ίδιο με αυτό στις συντεχνίες τη Δευτέρα.

