Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Η «Αλήθεια» στο κύριό της θέμα με τίτλο «Η Τουρκία απαξιώνει τη σημερινή τριμερή» αναφέρεται στη σημερινή Τριμερή Σύνοδο κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ και γράφει για «αδιάφορη αντιμετώπιση στην Ελλάδα» και για «συνήθεις θριαμβολογίες στην Κύπρο». Αλλού γράφει ότι τα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα συζητηθούν σήμερα στην έκτακτη Ολομέλεια της Βουλής. Γράφει ακόμη ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θέτει υπό συζήτηση και τα έξι σημεία Γκουτέρες.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμη ψηφοφορία» γράφει, στο κύριο του θέμα, ότι η Ολομέλεια της Βουλής αποφασίζει σήμερα για το φορολογικό σύστημα της Κύπρου και για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Επίσης, ο «Π» γράφει ότι χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε το λογότυπο της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που είναι εμπνευσμένο από το λευκαρίτικο κέντημα. Αλλού γράφει ότι σήμερα θα διεξαχθεί η τριμερής σύνοδος κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ με επίκεντρο τα ενεργειακά ζητήματα.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Ποινικές διαστάσεις σε ξυλοδαρμό ρεφ» γράφει στο κύριό του θέμα ότι η Αστυνομία διερευνά αυτεπαγγέλτως υπόθεση ξυλοδαρμού του διαιτητή Κωνσταντίνου Θεοδώρου στον ποδοσφαιρικό αγώνα Καρμιώτισσα FC – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου που φέρεται να έγινε μπροστά σε "απαθείς αστυνομικούς". Αλλού, αναφέρεται στη χθεσινή παρουσίαση από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη του λογοτύπου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Αναφέρεται επίσης στην απόπειρα φόνου στη Λεμεσό το Σάββατο και γράφει ότι η Αστυνομία αναζητεί τους δράστες της αιματηρής επίθεσης.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Με την κοινωνία ή με τα συμφέροντα» γράφει, στο κύριό της θέμα, ότι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές προσεγγίσεις συγκρούονται στη Βουλή για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Αναφέρεται επίσης στον αγώνα των κεντητριών για να μείνει ζωντανή η τέχνη του λευκαρίτικου κεντήματος. Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δηλώνει έτοιμος για πολυμερή συνάντηση υπό τον ΟΗΕ με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού.