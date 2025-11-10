Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή η Έρση Δικωμίτου - Ιστορική μορφή του Σώματος Κυπρίων Οδηγών

 10.11.2025 - 21:30
Έφυγε από τη ζωή η Έρση Δικωμίτου - Ιστορική μορφή του Σώματος Κυπρίων Οδηγών

Απεβίωσε τη Δευτέρα σε ηλικία 86 ετών, η εκ των ιδρυτικών και ιστορικών στελεχών του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, Έφορος Έρση Δικωμίτου από την Αμμόχωστο, ανακοίνωσε η Οργάνωση.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου στη μία το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό και η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 12:30.

Παράκληση να γίνονται εισφορές στο Σώμα Κυπρίων Οδηγών, για το Ταμείο Υποτροφιών Έρσης Δικωμίτου που δημιουργείται εις μνήμη της.

Ποια ήταν η Έρση Δικωμίτου

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η 'Ερση Δικωμίτου αφιέρωσε το σύνολο της ζωής  της στις αρχές και τις αξίες του Παγκόσμιου Οδηγικού Κινήματος, εμπνέοντας με το παράδειγμα και την προσφορά της, γενεές κοριτσιών και νέων γυναικών.

Εντάχθηκε από τα μαθητικά της χρόνια στο Οδηγικό Κίνημα, ως Μέλος Ομάδων που είχαν ιδρυθεί στην Αμμόχωστο στο πρότυπο των Ομάδων Οδηγών και Κοριτσιών Προσκόπων της Βρετανίας.

Υπήρξε εκ των ιδρυτικών Μελών του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, μετά την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είχε, επίσης, ηγετικό ρόλο στις συζητήσεις για την ένταξη του ΣΚΟ στην Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) ως Πλήρες Μέλος, το 1977.

Υπηρέτησε από όλες τις ηγετικές θέσεις του ΣΚΟ, και υπήρξε η Γενική Έφορος με τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία του Σώματος (1978 – 1987 και 1990 – 2006).

Ήταν ανάμεσα στα Μέλη του Σώματος Κυπρίων Οδηγών που τιμήθηκαν από την WAGGGS με το International Walter Donald Ross Certificate of Merit, το 1974, για την εξαίρετη προσφορά τους στον προσφυγικό κόσμο μετά την τουρκική εισβολή, όταν οργάνωσαν και λειτούργησαν 14 προσφυγικούς καταυλισμούς στις ελεύθερες περιοχές, χρησιμοποιώντας το σύστημα της Ενωμοτίας.

 Επί δύο χρόνια φρόντιζαν για τη σίτιση και τον ρουχισμό, την ψυχολογική στήριξη προσφύγων, τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, αλλά και την οργάνωση και λειτουργία κέντρων απασχόλησης γυναικών, τα εργαστήρια των οποίων αποτέλεσαν τον προάγγελο της Κυπριακής Χειροτεχνίας.

Επίσης ηγήθηκε της φιλοξενίας στην Κύπρο παιδιών από το Τσέρνομπιλ και την προσφορά της αναγνώρισεη η WAGGGS και της απένειμε το Certificate of Commendation το 2023.

