Η πρώτη ανάρτηση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του: Ο νόμος εφαρμόστηκε, η αλήθεια θα επικρατήσει
ΔΙΕΘΝΗ

Η πρώτη ανάρτηση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του: Ο νόμος εφαρμόστηκε, η αλήθεια θα επικρατήσει

 10.11.2025 - 21:35
Η πρώτη ανάρτηση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του: Ο νόμος εφαρμόστηκε, η αλήθεια θα επικρατήσει

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την αποφυλάκισή του το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Νικολά Σαρκοζί ευχαρίστησε όσους τους συμπαραστάθηκαν όλο αυτό το διάστημα και έστρεψε, πλέον, το βλέμμα του στην προετοιμασία για την έφεση.

«Η αλήθεια θα επικρατήσει. Είναι κάτι προφανές που μας διδάσκει η ζωή» έγραψε χαρακτηριστικά.

«Τη στιγμή που ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να πω σε όλους όσοι μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν πόσο ευγνώμων τους είμαι. Οι χιλιάδες εκδηλώσεις συμπαράστασης με συγκλόνισαν και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία» ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας.

«Ο νόμος έχει εφαρμοστεί. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στο να αποδείξω την αθωότητά μου. Η αλήθεια θα επικρατήσει. Είναι κάτι προφανές που μας διδάσκει η ζωή. Αυτό που μένει, είναι να γραφτεί το τέλος της ιστορίας» συμπλήρωσε.

