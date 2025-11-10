Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα

Ο 62χρονος νυν εκατομμυριούχος και επιτυχημένος τηλεσχολιαστής πέρασε 16 χρόνια τα γήπεδα του NBA, φόρτωσε τα αντίπαλα καλάθια, δεν δίστασε να έρθει στα χέρια μέσα στο γήπεδο όταν θεωρούσε ότι έπρεπε και δεν έχανε την ευκαιρία να κάνει μια καλή πλάκα σε συμπαίκτες και αντιπάλους.

Άλλωστε, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ φημιζόταν για το χιούμορ του. Και αυτό δεν το έχασε στο πέρασμα των χρόνων, κάτι που το καταλαβαίνει εύκολα όποιος έχει τα βίντεο του από το Inside the NBA στο TNT Sports.

Ωστόσο, κάποια πράγματα, όσο αστεία κι αν ακούγονται όταν βγαίνουν από το στόμα του, ο Μπάρκλεϊ τα εννοείται 100%. Κάπως έτσι, όταν βρέθηκε στο podcast ManningCast έκανε μια αποκάλυψη για εκείνον, που ήταν εντελώς χιουμοριστική και εντελώς αληθινή.

«Δεν έχω φορέσει εσώρουχα εδώ και 30 χρόνια» είπε ο King Charles, όταν ρωτήθηκε κατά πόσο ισχύει η φήμη. «Μια μέρα τα μάζεψα όλα και τα έκαψα. Ήταν μια τεράστια φωτιά».

Και από τότε δεν πήρε ποτά άλλα, καθώς «συνηδειτοποίησα ότι τα εσώρουχα δεν είναι απαραίτητα» τόνισε ο 11 φορές NBA All-Star. «Κάπως έτσι κυκλοφορώ ξεβράκωτος από τότε».