Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήBINTEO: Πίδακας λάβας σε ύψος 300 μέτρων από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη
ΔΙΕΘΝΗ

BINTEO: Πίδακας λάβας σε ύψος 300 μέτρων από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη

 10.11.2025 - 20:50
BINTEO: Πίδακας λάβας σε ύψος 300 μέτρων από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη

Πάνω από 330 μέτρα από το κρατήρα του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη τινάζεται η λάβα, σχηματίζοντας εντυπωσιακούς πίδακες.

Το ηφαίστειο, που είναι ένα από τα πλέον ενεργά στον κόσμο, εξερράγη την Κυριακή.

Δείτε live βίντεο:

Το επεισόδιο κράτησε πέντε ώρες, με συνεχόμενη ροή λάβας που κατά διαστήματα ήταν σε ύψος 300 και πλέον μέτρων. Η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία ανέφερε ότι η έκρηξη έχει πλέον περιοριστεί.

Είναι το 36ο περιστατικό που καταγράφεται από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024.

Δεν απειλούνται άμεσα από τη λάβα κατοικημένες περιοχές.

Οι Αρχές προειδοποιούν, ωστόσο, για την τέφρα και τα ηφαιστειακά αέρια τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τορναρίτης: Πότε κατατίθεται επίσημα το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» - «Θα είμαι το αντίπαλο δέος…η αξιοπρέπεια σηκώνεται όρθια»
Φόνος στη Λεμεσό: Διασκέδαζαν με το θύμα οι τρεις ύποπτες πριν το έγκλημα - Μαρτυρίες για καβγά στο διαμέρισμα
Αποκάλυψη βόμβα: Κύπρια ηθοποιός χώρισε με τον σύζυγο και πατέρα του παιδιού της - Θα συζητηθεί
Έβαλαν φωτιά σε όχημα 27χρονης τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
Φωτοβολταϊκά: «Έντονο το ενδιαφέρον για net metering» - Πότε «κλείνουν» τα κονδύλια – Τι ισχύει για τις περικοπές τον χειμώνα
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

 10.11.2025 - 20:37
Επόμενο άρθρο

Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα

 10.11.2025 - 21:10
Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

Σε εντατικούς διαλόγους βρίσκεται το Προεδρικό για τον μηχανισμό Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

  •  10.11.2025 - 20:37
Μητέρα Κυριάκου Όξινου: «Τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν» - «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη θα πάμε στο ΕΔΑΔ»

Μητέρα Κυριάκου Όξινου: «Τα παιδιά μας δολοφονήθηκαν» - «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη θα πάμε στο ΕΔΑΔ»

  •  10.11.2025 - 17:08
Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

Φόνος στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό της 30χρονης - Θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι

  •  10.11.2025 - 16:11
Ποιοι ζουν νόμιμα στην Κύπρο: Οι αριθμοί πίσω από τη νέα εικόνα της μετανάστευσης

Ποιοι ζουν νόμιμα στην Κύπρο: Οι αριθμοί πίσω από τη νέα εικόνα της μετανάστευσης

  •  10.11.2025 - 18:05
Δώδεκα χρόνια στην φυλακή: Ένοχη 39χρονη για εισαγωγή 22 κιλών κάνναβης μέσω αεροδρομίου - Δείτε φωτογραφίες

Δώδεκα χρόνια στην φυλακή: Ένοχη 39χρονη για εισαγωγή 22 κιλών κάνναβης μέσω αεροδρομίου - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.11.2025 - 17:35
Απίστευτο και όμως Κυπριακό: Άλλαξε τους αερόσακους, πέρασε ΜΟΤ… και τώρα κινδυνεύει να του το ακυρώσουν επειδή το σύστημα δεν ενημερώθηκε

Απίστευτο και όμως Κυπριακό: Άλλαξε τους αερόσακους, πέρασε ΜΟΤ… και τώρα κινδυνεύει να του το ακυρώσουν επειδή το σύστημα δεν ενημερώθηκε

  •  10.11.2025 - 12:16
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

  •  10.11.2025 - 16:18
Από την επιτροπή στο κοινό: Η διαδικασία που ανέδειξε την Αντιγόνη για την Eurovision

Από την επιτροπή στο κοινό: Η διαδικασία που ανέδειξε την Αντιγόνη για την Eurovision

  •  10.11.2025 - 19:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα