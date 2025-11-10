BINTEO: Πίδακας λάβας σε ύψος 300 μέτρων από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη

Το ηφαίστειο, που είναι ένα από τα πλέον ενεργά στον κόσμο, εξερράγη την Κυριακή.

Δείτε live βίντεο:

Το επεισόδιο κράτησε πέντε ώρες, με συνεχόμενη ροή λάβας που κατά διαστήματα ήταν σε ύψος 300 και πλέον μέτρων. Η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία ανέφερε ότι η έκρηξη έχει πλέον περιοριστεί.

Είναι το 36ο περιστατικό που καταγράφεται από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024.

Δεν απειλούνται άμεσα από τη λάβα κατοικημένες περιοχές.

Οι Αρχές προειδοποιούν, ωστόσο, για την τέφρα και τα ηφαιστειακά αέρια τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα.