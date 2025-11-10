Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

 10.11.2025 - 20:37
Στο «τραπέζι» η ΑΤΑ – Μαραθώνιες επαφές Χριστοδουλίδη με κοινωνικούς εταίρους

Σε εντατικούς διαλόγους βρίσκεται το Προεδρικό για τον μηχανισμό Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Κλειούς Βούρκου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε μαραθώνια κατ’ ιδίαν συνάντηση με κοινωνικούς εταίρους, με στόχο τη διάλυση του «σύννεφου» που προκλήθηκε γύρω από το θέμα.

«Δεν υπάρχουν αδιέξοδα και είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, οι πρωτοβουλίες του Προέδρου «έχουν ιδιαίτερη δυναμική», ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλοκύπρος Ρουσουνίδης, υπογράμμισε τη βούληση για συνέχιση του διαλόγου ώστε να εξευρεθεί εκσυγχρονισμένος μηχανισμός ΑΤΑ.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται η διασύνδεση της ΑΤΑ με τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό και η επέκταση του θεσμού με αυξημένα φορολογικά κίνητρα για τους εργοδότες. Οι συντεχνίες παραμένουν επιφυλακτικές, με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ, Στρατή Ματθαίου, να αναφέρει ότι θα καθορίσουν την πορεία τους σε νέα συνάντηση αύριο με τις υπόλοιπες οργανώσεις.

Οι επόμενες καθοριστικές επαφές έχουν προγραμματιστεί για αύριο στις 17:30, με την εξέλιξη να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους χειρισμούς του Προέδρου.

