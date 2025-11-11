Για νέα φάση συνεργασίας κάνουν λόγο σε κοινό τους ανακοινωθέν Κύπρος και ΗΑΕ

"Το Κοινό Ανακοινωθέν οριοθετεί τον άμεσο ορίζοντα και τη στρατηγική κατεύθυνση της σχέσης Κυπριακής Δημοκρατίας-ΗΑΕ, ιδιαίτερα εν όψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία τον προσεχή Ιανουάριο", αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ακόμα, στο Κοινό Ανακοινωθέν καταγράφεται, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, η ευρύτητα και η πολυδιάστατη φύση της στενής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών, τόσο σε σημαντικό αριθμό τομέων συνεργασίας και συντονισμού όσο και σε καίρια γεωπολιτικά ζητήματα.

"Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Κυπριακή Δημοκρατία επαναβεβαιώνουν το βάθος των στρατηγικών τους σχέσεων και την κοινή τους δέσμευση για την εμβάθυνση και επέκταση των διμερών σχέσεων, καθώς και για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας, συνεργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης", αναφέρεται στο Κοινό Ανακοινωθέν.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους προς την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Συνεργασία ΗΑΕ–Κύπρου, η οποία θεσμοθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και καλύπτει συνεργασία σε πολιτικές διαβουλεύσεις, άμυνα και ασφάλεια, ενέργεια, εμπόριο και επενδύσεις, τουρισμό και πολιτισμό, εκπαίδευση, επιστήμη και τεχνολογία, καθώς και θαλάσσιες μεταφορές. Όπως αναφέρεται στο Κοινό Ανακοινωθέν, οι Υπουργοί συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση υλοποίησης της στρατηγικής συνεργασίας, με προτεραιότητα σε κοινά έργα καθαρής ενέργειας, ψηφιακού μετασχηματισμού και θαλάσσιας συνδεσιμότητας.

Όσον αφορά τη Γάζα, οι δύο πλευρές αναγνώρισαν αναγνώρισαν τον θαλάσσιο διάδρομο «Αμάλθεια», που δημιουργήθηκε μέσω στενού συντονισμού ΗΑΕ–Κύπρου, ως μια "συμπληρωματική αλλά ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική γραμμή υποστήριξης για τον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα" και συμφώνησαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους στο πλαίσιο του μηχανισμού συντονισμού του ΟΗΕ για τη διατήρηση και επέκταση των επιχειρήσεων του διαδρόμου, προς υποστήριξη της επόμενης φάσης του Ειρηνευτικού Σχεδίου Γάζας του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Υπουργοί επαναβεβαίωσαν, επίσης, την κοινή τους δέσμευση για επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, βασισμένης στη λύση των δύο κρατών, που θα οδηγήσει στην εγκαθίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο.

Οι Υπουργοί επαναβεβαίωσαν, επίσης, τη στήριξή τους στην κυριαρχία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν και συμφώνησαν να παραμείνουν ενεργά εμπλεκόμενες, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της Ομάδας των Τεσσάρων (ΗΠΑ, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος) και της ΕΕ για άμεση κατάπαυση του πυρός, διευκόλυνση της ανθρωπιστικής πρόσβασης και προώθησης μιας χωρίς αποκλεισμούς και διαφανούς μεταβατικής διαδικασίας, που θα οδηγήσει στην εγκαθίδρυση μιας ανεξάρτητης, πολιτικά καθοδηγούμενης κυβέρνησης με ευρεία νομιμοποίηση και λογοδοσία.

Στο Κοινό Ανακοινωθέν γίνεται, επίσης, αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου σημειώνεται ότι οι Υπουργοί "επαναβεβαίωσαν την αταλάντευτη υποστήριξή τους για μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, βασισμένη στον σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών".

Τέλος, σημειώνεται ότι η συνάντηση εξέτασε περαιτέρω ευκαιρίες συνεργασίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ψηφιακή συνδεσιμότητα, την ασφάλεια στη θάλασσα και την ανθρωπιστική ανταπόκριση, ενώ επαναβεβαίωσε την αμοιβαία υποστήριξη ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ και των επικείμενων επαφών ΗΑΕ–ΕΕ. "Οι δύο πλευρές τόνισαν ότι η συνεργασία ΗΑΕ–Κύπρου παραμένει πρότυπο εποικοδομητικής περιφερειακής διπλωματίας, βασισμένης στο διεθνές δίκαιο και στις κοινές αξίες της σταθερότητας, ανάπτυξης και ανθρωπιστικής ευθύνης", καταλήγει το Ανακοινωθέν.

Πηγή: ΚΥΠΕ