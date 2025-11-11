Λετυμπιώτης: Πού επικεντρώνεται φέτος η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας – «Πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο»

«Η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας–Κύπρου αποτελεί πλέον θεσμοθετημένο μηχανισμό συντονισμού και διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας. Η απόφαση για τη θεσμοθέτησή της ελήφθη με πρωτοβουλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2023, ενώ η πρώτη Διακυβερνητική πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2023 και η δεύτερη στη Λευκωσία τον Νοέμβριο του 2024», σημείωσε.

Δείτε αυτούσια τη δήλωσή του:

Η Διακυβερνητική Σύνοδος αποτελεί σημείο αναφοράς στη στρατηγική σχέση Κύπρου και Ελλάδας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ο στενός συντονισμός των δύο Κυβερνήσεων σε ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση της καθημερινότητας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η φετινή Διακυβερνητική πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η Κύπρος προετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Ιανουάριο.

Η θεσμοθέτηση του μηχανισμού των Διακυβερνητικών Συνόδων αποτέλεσε πολιτική απόφαση στρατηγικού βάθους. Μέσα από αυτό το θεσμικό πλαίσιο, Κύπρος και Ελλάδα αναβαθμίζουν τη συνεργασία τους σε όλα τα επίπεδα, εδραιώνοντας ένα ανανεωμένο μοντέλο πολιτικού διαλόγου, κοινών δράσεων και συντονισμού πολιτικών που αγγίζουν άμεσα τους πολίτες - από την οικονομία και την κοινωνική πολιτική, μέχρι την ενέργεια, το περιβάλλον, την υγεία και την παιδεία.

Η φετινή Σύνοδος επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες:

-Την ανάδειξη των Διακυβερνητικών ως μόνιμου και θεσμοθετημένου μηχανισμού στρατηγικού συντονισμού,

-Την αποτίμηση της προόδου στα συμφωνηθέντα παραδοτέα των προηγούμενων Συνόδων, και

-Την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και περιφερειακής σταθερότητας, ενόψει των εξελίξεων στο Κυπριακό και της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατά τις εργασίες της Συνόδου θα εξεταστεί ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, που αντανακλούν τη βούληση των δύο Κυβερνήσεων να επενδύσουν σε ουσιαστικές, παραγωγικές συνεργασίες σε τομείς, ανάμεσα σε πολλούς άλλους, της ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής προστασίας, της κλιματικής αλλαγής και άλλων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συνοδεύεται από πολυμελή κυβερνητική αποστολή, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Εξωτερικών, Εσωτερικών, Υγείας, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Αντίστοιχα, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας θα πλαισιώνουν 16ι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί.

Το πρόγραμμα της Συνόδου περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο Μέγαρο Μαξίμου (10:35πμ–11:35πμ), διμερείς επαφές μεταξύ των Υπουργών των δύο χωρών, καθώς και την Ολομέλεια της Διακυβερνητικής (11:45–12:45), στην οποία θα συμμετάσχουν οι δύο ηγέτες και τα μέλη των Κυβερνήσεων.

Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας θα παρουσιαστεί ο απολογισμός των προηγούμενων Διακυβερνητικών, θα γίνει επισκόπηση της προόδου και θα καθοριστούν οι νέοι τομείς συνεργασίας που θα καθορίσουν τον οδικό χάρτη των επόμενων ετών.

Μετά τη λήξη των εργασιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τα Μέσα Ενημέρωσης (12:45–13:05).

Η Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας συνιστά πλέον σταθερό θεσμικό και πολιτικό εργαλείο στρατηγικού συντονισμού που επιβεβαιώνει τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και κοινού οράματος των δύο κρατών. Αποτελεί έκφραση της κοινής πολιτικής βούλησης Κύπρου και Ελλάδας να αναβαθμίσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, να διευρύνουν το αποτύπωμά τους στην περιοχή και να χαράξουν, από κοινού, μια νέα πορεία σταθερότητας και ευημερίας για όλους τους πολίτες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο το απόγευμα της 12ης Νοεμβρίου.