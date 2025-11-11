Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Επανέλαβε την αισιοδοξία του για κατάληξη στο θέμα της ΑΤΑ

 11.11.2025 - 17:59
Αισιόδοξος ότι σύντομα θα επιτευχθεί λύση στο θέμα της απόδοσης της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ATA) δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός ο οποίος σημείωσε ότι επετεύχθει "ψηλό επίπεδο σύγκλισης" μεταξύ εργοδοτών, συντεχνιών και Κυβέρνησης.

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο εκδήλωσης, στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας και ερωτηθείς σε σχέση με την πρωινή σύσκεψη των εργοδοτικών οργανώσεων από την οποία προέκυψε θετικό αποτέλεσμα ο κ. Κεραυνός είπε ότι "η λογική υπαγορεύει ότι μετά από εντατικές διαβουλεύσεις για σημαντικό χρονικό διάστημα φτάσαμε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο σύγκλισης και είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει σύντομα κατάληξη".

Για την σύσκεψη των συντεχνιών των εργαζομένων, το απόγευμα της Τρίτης, ο Υπουργός Οικονομικών είπε πως θέλει να πιστεύει "ότι θα ακολουθήσουν αυτή τη σύγκλιση για να καταλήξουμε στην υπογραφή μιας συμφωνίας που να δίνει μια ακόμη ώθηση στην αύξηση των εσόδων των εργαζομένων".

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Στην Αθήνα, μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πλειονότητα του Υπουργικού Συμβουλίου για την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

  •  11.11.2025 - 14:18
Λετυμπιώτης: Πού επικεντρώνεται φέτος η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας – «Πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο»

  •  11.11.2025 - 17:29
ΑΤΑ: Ανακοίνωσαν αποφάσεις οι συντεχνίες – Ποια η πρόθεσή τους - Ζητούν κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο

  •  11.11.2025 - 20:16
Αποκάλυψη Ελεγκτικής: Το 2011 πετάξαμε €20 εκατ. για μονάδα αφαλάτωσης που δεν δούλεψε – Το ΤΑΥ ζητούσε να μείνει – Έλεγαν «όχι» Ελεγκτική και Λογιστήριο

  •  11.11.2025 - 15:30
Απαντά στην Ελεγκτική το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - «Έχουν υλοποιηθεί πολλαπλές ενέργειες βελτίωσης»

  •  11.11.2025 - 15:27
Θες χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε ξεκινά η πώληση από το Τμήμα Δασών - Ποιο το πρόστιμο εάν δεν κατέχεις την σχετική άδεια

  •  11.11.2025 - 16:36
Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν

  •  11.11.2025 - 19:02
Μυστική αξιολόγηση κέντρων εστίασης στην Κύπρο-«Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές» - Τι έδειξε η έρευνα

  •  11.11.2025 - 16:23

