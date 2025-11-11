ΥΠΟΙΚ: Επανέλαβε την αισιοδοξία του για κατάληξη στο θέμα της ΑΤΑ

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο εκδήλωσης, στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας και ερωτηθείς σε σχέση με την πρωινή σύσκεψη των εργοδοτικών οργανώσεων από την οποία προέκυψε θετικό αποτέλεσμα ο κ. Κεραυνός είπε ότι "η λογική υπαγορεύει ότι μετά από εντατικές διαβουλεύσεις για σημαντικό χρονικό διάστημα φτάσαμε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο σύγκλισης και είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει σύντομα κατάληξη".

Για την σύσκεψη των συντεχνιών των εργαζομένων, το απόγευμα της Τρίτης, ο Υπουργός Οικονομικών είπε πως θέλει να πιστεύει "ότι θα ακολουθήσουν αυτή τη σύγκλιση για να καταλήξουμε στην υπογραφή μιας συμφωνίας που να δίνει μια ακόμη ώθηση στην αύξηση των εσόδων των εργαζομένων".

Πηγή: ΚΥΠΕ