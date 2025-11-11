Ποια φάρμακα δεν συνδυάζονται καλά με τον καφέ – Ένας φαρμακοποιός προειδοποιεί

«Ο πρωινός σας καφές μπορεί να φαίνεται αρκετά ακίνδυνος, αλλά η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας επεξεργάζεται τα φάρμακα», εξηγεί ο Budd. Οι περισσότερες απ’ αυτές τις αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν στο ήπαρ, το οποίο μπορεί είτε να επιταχύνει την αποδόμηση των φαρμάκων, είτε να εντείνει τις παρενέργειες. Απλές προσαρμογές, όπως το να περιμένετε μία ώρα μετά τη λήψη φαρμάκων πριν πιείτε καφέ, μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά.

Ακολουθεί μια ανάλυση των κοινών φαρμάκων που δεν συνδυάζονται καλά με τον καφέ:

Φάρμακα για το κρυολόγημα και τη γρίπη

Πολλά φάρμακα για το κρυολόγημα και τη γρίπη περιέχουν καφεΐνη ή διεγερτικά, όπως η ψευδοεφεδρίνη, που αποτελεί ένα κοινό αποσυμφορητικό. «Ο συνδυασμός αυτών των φαρμάκων με τον καφέ μπορεί να διεγείρει υπερβολικά το νευρικό σύστημα, προκαλώντας νευρικότητα, αίσθημα παλμών ή αυξημένη αρτηριακή πίεση», προειδοποιεί ο Budd.

Παυσίπονα

Η παρακεταμόλη και η ιβουπροφαίνη χρησιμοποιούνται ευρέως για πονοκεφάλους, πυρετό και άλλες παθήσεις. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, είναι ασφαλή, η λήψη τους όμως μαζί με καφέ μπορεί να ερεθίσει το στομάχι και να αυξήσει τον κίνδυνο καούρας. «Η καφεΐνη διεγείρει την παραγωγή οξέος στο στομάχι και χαλαρώνει τη βαλβίδα στο άνω μέρος του στομάχου», εξηγεί ο Budd. Σε συνδυασμό με τη βαριά χρήση παυσίπονων, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

Φάρμακα για την αρτηριακή πίεση

Για εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με υπέρταση, φάρμακα όπως οι αναστολείς ACE είναι ζωτικής σημασίας. Δρουν χαλαρώνοντας τα αιμοφόρα αγγεία και μειώνοντας την αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, η καφεΐνη μπορεί να μειώσει την απορρόφηση αυτών των φαρμάκων, μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά τους και αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Φάρμακα για τον θυρεοειδή

Η λεβοθυροξίνη, η πιο κοινή θεραπεία για τον υπολειτουργικό θυρεοειδή, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο χρόνο. Η κατανάλωση καφέ πολύ σύντομα μετά τη λήψη της μπορεί να μειώσει την απορρόφηση έως και 50%, προκαλώντας την επανεμφάνιση συμπτωμάτων όπως κόπωση, αύξηση βάρους και πεπτικά προβλήματα. Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά μετά τη λήψη της λεβοθυροξίνης πριν απολαύσετε τον πρωινό σας καφέ.

Αντικαταθλιπτικά

Ο καφές μπορεί να αλληλεπιδράσει με διάφορα αντικαταθλιπτικά, ιδιαίτερα με τους εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs), επιβραδύνοντας τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός αποβάλλει το φάρμακο. Αυτό μπορεί να αυξήσει τις παρενέργειες, όπως νευρικότητα, αϋπνία ή ταχυκαρδία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η υπερβολική πρόσληψη καφεΐνης σε συνδυασμό με ορισμένα αντικαταθλιπτικά μπορεί να συμβάλει στο σύνδρομο σεροτονίνης, μια σοβαρή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σύγχυση, ανησυχία, ταχυκαρδία και υπερβολική εφίδρωση.

Φάρμακα για την οστεοπόρωση

Άνθρωποι με οστεοπόρωση λαμβάνουν φάρμακα όπως η αλενδρονάτη ή η ρισεδρονάτη, ουσίες που πρέπει να λαμβάνονται με άδειο στομάχι. Ο καφές μπορεί να επηρεάσει την απορρόφησή τους, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους. «Με την πάροδο του χρόνου, η υπερβολική καφεΐνη μπορεί επίσης να μειώσει την απορρόφηση του ασβεστίου, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των οστών», σημειώνει ο Budd. Αν λαμβάνετε τέτοια φάρμακα, είναι προτιμότερο να περιμένετε 30 λεπτά πριν πιείτε καφέ ή να επιλέξετε ντεκαφεϊνέ.

Συμβουλές για ασφαλή χρήση φαρμάκων συνδυαστικά με καφέ

Ελέγξτε το φύλλο οδηγιών: Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο λήψης, τις αλληλεπιδράσεις και τις παρενέργειες.

Ρωτήστε τον φαρμακοποιό ή τον γιατρό σας: Μπορούν να σας συμβουλεύσουν αν πρέπει να περιορίσετε ή να αναβάλετε την κατανάλωση καφέ.

Επιλέξτε ντεκαφεϊνέ: Για όσους ανησυχούν για την πρόσληψη καφεΐνης, η μετάβαση στο ντεκαφεϊνέ μπορεί να βοηθήσει.

Παρακολουθήστε πώς αισθάνεστε: Παρατηρήστε αν εμφανίζετε τυχόν συμπτώματα ή παρενέργειες όταν συνδυάζετε φάρμακα με καφέ.

