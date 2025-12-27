Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Πόσα βήματα χρειάζονται για να «κάψουμε» τα γιορτινά φαγητά και ποτά

 27.12.2025 - 09:23
Πόσα βήματα χρειάζονται για να «κάψουμε» τα γιορτινά φαγητά και ποτά

Οι γιορτές είναι συνώνυμες με το καλό φαγητό και το ποτό, και όχι σε μέτριες ποσότητες, καθώς τείνουμε να το παρακάνουμε.

Κάποιες από αυτές τις θερμίδες μπορούμε να τις «κάψουμε» με έναν απλό περίπατο, ακόμα κι αν είναι λίγο μεγαλύτερος σε κάποιες περιπτώσεις.

Ερευνητές ανέλυσαν τις θερμίδες σε τυπικές μερίδες γιορτινών φαγητών και ποτών και τις μετέτρεψαν σε βήματα και χρόνο περπατήματος, με βάση έναν μέσο ενήλικα που κινείται με μέτριο ρυθμό, για λογαριασμό εφαρμογής περπατήματος.

Σαμπάνια, κρασί και μπύρα: Πόσο εύκολα… καίγονται;

Στην κορυφή της λίστας των ποτών που «καίγονται» πιο εύκολα βρίσκεται η σαμπάνια. Ένα ποτήρι περιέχει περίπου 90 θερμίδες και αντιστοιχεί σε μόλις 1.700 βήματα, δηλαδή έναν περίπατο περίπου 15–20 λεπτών.

Ακολουθούν:

το κρασί και ο μηλίτης. Με περίπου 120 θερμίδες το καθένα, απαιτούν λίγο πάνω από 2.200 βήματα ή περίπου 20–25 λεπτά περπάτημα.

η ζεστή σοκολάτα, απαιτώντας περίπου 35–40 λεπτά περπάτημα, δηλαδή 3.647 βήματα.

η μπύρα, ένα από τα πιο απαιτητικά ποτά της λίστας, καθώς θα χρειαστούμε σχεδόν 4.000 βήματα και περίπου 40 λεπτά για να «κάψουμε» ένα ποτήρι.

Τι ισχύει για τα γιορτινά φαγητά;

Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν και κλασικά γιορτινά πιάτα, όπως:

γεμιστά αυγά: 1.203 βήματα, δηλαδή 12 λεπτά.

ψωμάκι: 1.448 βήματα δηλαδή περίπου 14 λεπτά.

γιορτινή γαλοπούλα: 2.800–3.000 βήματα, δηλαδή λιγότερο από μισή ώρα περπάτημα.

ψητές πατάτες: 3.500 βήματα ή 35 λεπτά.

γέμιση της γαλοπούλας: σχεδόν 6.700 βήματα για μία μερίδα δηλαδή πάνω από μία ώρα περπάτημα.

μηλόπιτα: 5.208 βήματα, δηλαδή 52 λεπτά περπάτημα

Οι ειδικοί τονίζουν πάντως ότι οι υπολογισμοί βασίζονται σε συγκεκριμένες μερίδες και ότι μεγαλύτερες ποσότητες αυξάνουν αντίστοιχα τον απαιτούμενο χρόνο άσκησης.

Το περπάτημα ως «κλειδί» για τη συνολική υγεία

Η σημασία του καθημερινού περπατήματος είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Έρευνες δείχνουν ότι ένας σταθερός περίπατος 15 λεπτών την ημέρα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και πρόωρου θανάτου. Μάλιστα, άτομα που περπατούσαν καθημερινά για περίπου ένα τέταρτο της ώρας παρουσίασαν έως και 85% μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με όσους κινούνταν μόνο σποραδικά μέσα στη μέρα.

Οι προτάσεις των ειδικών είναι σαφείς: χωρίς υπερβολές και εξαντλητικά προγράμματα, μικρές αλλά σταθερές αλλαγές στην καθημερινή μας κίνηση μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία, ακόμη και μέσα στις γιορτές.

