Πάρτε σακάκι: Αλλάζει σκηνικό ο καιρός - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και...χαλάζι - Πού θα κυμανθεί αύριο η θερμοκρασία

Απόψε, θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ενώ αργότερα στα δυτικά και τα βόρεια ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Σε περιοχές των ορεινών και του εσωτερικού, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στις παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι.

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση, για να κυμανθεί έτσι πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ