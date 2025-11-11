Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν

 11.11.2025 - 19:02
Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν

Και τα 20 άτομα που επέβαιναν στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130, το οποίο συνετρίβη στη Γεωργία, έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην Τουρκία.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, όταν κατέπεσε σε ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Βίντεο που μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους, το οποίο αφήνει πίσω του λευκό καπνό.

 

 

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς της συντριβής.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την τραγική είδηση της απώλειας στρατιωτών στην πτώση ενός στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Γκάντζα και συνετρίβη σε γεωργιανό έδαφος», ανέφερε στο μήνυμά του.

 

 

 

«Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, μοιράζομαι τον πόνο σας και, εκ μέρους μου και του λαού του Αζερμπαϊτζάν, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε εσάς, στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων, καθώς και στον αδελφό λαό της Τουρκίας», συμπλήρωσε.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανέφερε ότι η επαφή με το ραντάρ χάθηκε λίγα λεπτά μετά την είσοδο του αεροσκάφους στον γεωργιανό εναέριο χώρο, ενώ δεν εστάλη κανένα σήμα κινδύνου.

Οι αρχές των τριών χωρών έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία.


Πηγή: protothema.gr

