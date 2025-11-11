Ecommbx
LIKE ONLINE

Το διάσημο αναψυκτικό που αλλάζει σήμα για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια - Δείτε βίντεο

 11.11.2025 - 19:26
Το διάσημο αναψυκτικό που αλλάζει σήμα για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια - Δείτε βίντεο

Η PepsiCo παρουσιάζει το νέο λογότυπο του ιστορικού αναψυκτικού μετά από 25 χρόνια. Μια μεγάλη αλλαγή εικόνας που σηματοδοτεί νέα εποχή για το brand.

Ένα εμβληματικό κεφάλαιο κλείνει για τον αμερικανικό κολοσσό αναψυκτικών και snacks. Η PepsiCo αποχαιρετά μετά από 25 χρόνια το γνώριμο εταιρικό της λογότυπο, παρουσιάζοντας μια φρέσκια, πιο δυναμική ταυτότητα που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το brand.

Η ανανέωση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, συμπίπτοντας με ένα ορόσημο: τη 60ή επέτειο της μεγάλης συγχώνευσης μεταξύ Pepsi και Lay’s. Με αφορμή αυτή τη στιγμή-σταθμό, η PepsiCo λάνσαρε μια εικόνα που φιλοδοξεί να εκφράσει καλύτερα το ευρύ οικοσύστημα των brands που βρίσκονται πλέον κάτω από την ομπρέλα της, πέρα από το εμβληματικό αναψυκτικό.

«Φαγητό, Ποτά, Χαμόγελα»

Το νέο εταιρικό μήνυμα («Φαγητό, Ποτά, Χαμόγελα») στοχεύει να ενισχύσει τη σχέση της εταιρείας με τους καταναλωτές, προβάλλοντας έναν πιο ανθρώπινο και αισιόδοξο τόνο.

Όπως τονίζει η PepsiCo, «ο νέος σχεδιασμός αντικατοπτρίζει με τόλμη το ποιοι είμαστε σήμερα. Αποτελεί μια ορατή έκφραση της εξέλιξής μας και της πορείας προς το μέλλον, ενώ παραμένουμε πιστοί στην αποστολή μας: να δημιουργούμε περισσότερα χαμόγελα με κάθε γουλιά και κάθε μπουκιά».

Μια αλλαγή που φαίνεται παντού

Η νέα εταιρική ταυτότητα έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της στα social media, στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία και στα σημεία επαφής με τους πελάτες. Η χρωματική παλέτα παραπέμπει συμβολικά στα εδάφη όπου καλλιεργούνται τα βασικά συστατικά των προϊόντων της, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της PepsiCo για θετικό αντίκτυπο τόσο στους ανθρώπους όσο και στον πλανήτη.

Όσον αφορά τα επιμέρους brands, η Pepsi είχε ανανεώσει το δικό της λογότυπο πριν από δύο χρόνια - μια κίνηση που, όπως είχε τότε τονίσει η εταιρεία, απέδιδε φόρο τιμής στην κληρονομιά της, ενώ άνοιγε τον δρόμο για ένα τολμηρό άλμα προς το μέλλον.

To νέο logo της Pepsi

Πηγή: gazzetta.gr

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Στην Αθήνα, μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πλειονότητα του Υπουργικού Συμβουλίου για την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

