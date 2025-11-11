Εκστρατεία Αστυνομίας: Πάνω από 300 καταγγελίες σε δώδεκα ώρες

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η οποία εντάσσεται στις προσπάθειες που καταβάλλει η Αστυνομία για μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, καθώς και για εμπέδωση της οδικής συνείδησης και αύξησης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, έγιναν συνολικά 304 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, 40 οδηγοί καταγγέλθηκαν για παράβαση του ορίου ταχύτητας, 50 για μη χρήση προστατευτικής ζώνης, 28 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 26 για οδήγηση με ληγμένη άδεια κυκλοφορίας ενώ προέκυψαν άλλες 160 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Παράλληλα, κατακρατήθηκαν δύο οχήματα για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι τροχαίας συνεχίζονται καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου, σε όλο το οδικό δίκτυο παγκύπρια με στόχο την εμπέδωση της οδικής συνείδησης και την πρόληψη των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων.