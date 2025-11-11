Ecommbx
Αστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εκστρατεία Αστυνομίας: Πάνω από 300 καταγγελίες σε δώδεκα ώρες

 11.11.2025 - 19:49
Εκστρατεία Αστυνομίας: Πάνω από 300 καταγγελίες σε δώδεκα ώρες

Μέλη του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου και του Ειδικού Ουλαμού Μοτοσικλετιστών, διενήργησαν σήμερα, μεταξύ των ωρών 06.00 – 18.00 εκστρατεία τροχονομικών έλεγχων στους αυτοκινητόδρομους καθώς και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η οποία εντάσσεται στις προσπάθειες που καταβάλλει η Αστυνομία για μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, καθώς και για εμπέδωση της οδικής συνείδησης και αύξησης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, έγιναν συνολικά 304 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, 40 οδηγοί καταγγέλθηκαν για παράβαση του ορίου ταχύτητας, 50 για μη χρήση προστατευτικής ζώνης, 28 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 26 για οδήγηση με ληγμένη άδεια κυκλοφορίας ενώ προέκυψαν άλλες 160 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Παράλληλα, κατακρατήθηκαν δύο οχήματα για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι τροχαίας συνεχίζονται καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου, σε όλο το οδικό δίκτυο παγκύπρια με στόχο την εμπέδωση της οδικής συνείδησης και την πρόληψη των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων.

 

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Στην Αθήνα, μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πλειονότητα του Υπουργικού Συμβουλίου για την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

