Ακραίο μου πλυντήριο: Πατριώτης να’ ναι κι ας είναι κι ο Νίκαρος!

Φυσικά και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Νίκαρος επέλεξε μια μη πολιτική εκπομπή για να το πετάξει, φυσικά και δεν είναι τυχαία η συγκυρία (λίγες μέρες αφότου ο Στυλιανίδης εμφανίστηκε στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πολιτικό μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη), φυσικά και δεν είναι τυχαία η (μάλλον αδέξια και μεταξύ μας θλιβερή) απόπειρα μετατόπισης της συζήτησης από τη διαπλοκή και τις έρευνες της Αρχής κατά της Διαφθοράς σε βάρος του τέως Προέδρου στο ευκολάκι της “πατριωτικής στάσης” του Νίκαρου στο Κραν Μοντανά και την ταυτόχρονη ανάδειξη εσωτερικών εχθρών/προδοτών (στην προκειμένη περίπτωση ο Στυλιανίδης, τον οποίο τρέμει μη τυχόν και εκλεγεί πρόεδρος με τις ευλογίες της Αθήνας και τον κυνηγήσει δικαστικά).

Και μαντέψτε, δουλεύει. Ήδη έκαναν την εμφάνισή τους άρθρα και τοποθετήσεις εκφραστών του απορριπτικού χώρου (που δεν είναι απαραίτητα δεξιοί) που ουσιαστικά ξεπλένουν τον Νίκαρο από οποιαδήποτε αμαρτία στο εσωτερικό, εξαίροντας τη “γενναία” και “πατριωτική” του στάση στο Κραν Μοντανά όταν σηκώθηκε κι έφυγε στο παραπέντε της λύσης. Αχ αυτοί οι υπερπατριώτες, πιο προβλέψιμοι (και χειραγωγίσιμοι) κι από καταναλωτές την εβδομάδα του Black Friday.

Πατριώτης να’ ναι κι ας είναι κι ο Ανάστος!

Το αφήγημα για το Κραν Μοντανά επανήλθε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, μετά τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη και του τέως διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη, με παρεμβάσεις πρώην αξιωματούχων που αποδομούν βασικές πτυχές της κυρίαρχης εκδοχής για το πώς οδηγήθηκε σε αδιέξοδο η πιο κρίσιμη φάση των συνομιλιών το 2017. Όπου με το “κυρίαρχη” εννοούμε βασικά αυτό που έμειναν να υποστηρίζουν ο Νίκος Αναστασιάδης (στην ίσως πιο αξιοθρήνητη και αυτοκαταστροφική περιοδεία μετά την τελευταία της Amy Winehouse το ‘11) και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο πρώην yesman του που ήθελε το ΑΚΕΛ να μας φορτώσει για πρόεδρο το ‘23. We dodged a bullet there... (αν και φάγαμε άλλη τελικά).

Η νέα σκατοθύελλα ξέσπασε με τον ισχυρισμό Αναστασιάδη ότι ο Χρήστος Στυλιανίδης, μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, μετέφερε στην τότε Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Εξωτερικές Υποθέσεις Φεντερίκα Μογκερίνι τουρκική εκδοχή γεγονότων, ενοχοποιώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά. Ο ίδιος ο Στυλιανίδης με ανάρτησή του στο Facebook, το διέψευσε κατηγορηματικά, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις εναντίον του πολιτική και ηθική εξόντωση που υποκινείται από “σύστημα καθοδηγούμενο από τον τέως Πρόεδρο”, τον οποίο κατηγόρησε για “ανυποληψία λόγω διαφθοράς”. Παράλληλα, προκάλεσε όσους τον καταγγέλλουν να δημοσιοποιήσουν πρακτικά της Κομισιόν ή οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό πάντως που διαχέεται από το περιβάλλον του πρώην Επιτρόπου είναι βασικά “να μην το ανοίξω”, αφήνοντας υπονοούμενα πως έτσι και δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά του Κολεγίου των Επιτρόπων ή το κινητό του κ. Στυλιανίδη με αυτά που περιέχει (και κυρίως αυτά που ΔΕΝ θα έπρεπε να περιέχει) θα κλάψουν πολλές μανούλες με πρώτη και καλύτερη την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία. “Έτσι και βγει στη φόρα το τι πραγματικά συνέβη στο Κραν Μοντανά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα κατασκηνώσει στο νησί” μου ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Αυτό εννοεί ο Στυλιανίδης πίσω από το πιο κομψό “η σιωπή για μένα ήταν εθνική ευθύνη, αν προκληθώ περισσότερο θα αποφασίσω τι θα είναι καλύτερο με κριτήριο την επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο” στο τέλος της ανάρτησής του.

Σήμερα ο Ανδρέας Μαυρογιάννης επανήλθε λέγοντας στο "Πρωτοσέλιδο" ότι «εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε αυτά τα πράγματα στο Κολλέγιο των Επιτρόπων» και λίγες ώρες αργότερα ο Στυλιανίδης επανήλθε με νέα ανάρτηση: «Ο κ. Νίκος Αναστασιάδης παρουσίασε ένα σενάριο περί διαφωνίας μου με την κ. Φεντερίκα Μογκερίνι στο Κολλέγιο των Επιτρόπων, όταν συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του Κραν Μοντανά. Ψευδόμενος ότι δήθεν υιοθέτησα τουρκικές θέσεις. Επικαλέστηκε ως μάρτυρα τον κ. Μαυρογιάννη. Ήμουν παρών. Γνωρίζω τι λέχθηκε. Τα πρακτικά είναι εκεί για να με επιβεβαιώσουν. Πρόκειται για μυθοπλασία. Πρόκειται για αήθη προσωπική επίθεση. Ο κ. Μαυρογιάννης αναγκάστηκε να επανέλθει με νέα δήλωση και διαψεύδει τον κ. Αναστασιάδη. Η αλήθεια είναι μία και αδιαμφισβήτητη: Δεν υπήρξε απολύτως καμία διαφωνία μου με την κ. Μογκερίνι.»

Την αμφισβήτηση της εκδοχής Αναστασιάδη και Μαυρογιάννη ενισχύει καταλυτικά ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, ο οποίος με δηλώσεις του στο Politis.com.cy κατέθεσε ότι η ίδια η Μογκερίνι —η οποία ήταν παρούσα στο κρίσιμο δείπνο του Κραν Μοντανά— του μετέφερε πως «ο κ. Αναστασιάδης δεν ήθελε» συμφωνία. Ο Κυπριανού υπενθύμισε ότι η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ (Σεπτέμβριος 2017), στην παράγραφο 18, καταγράφει πως οι εγγυήτριες δυνάμεις σε ιδιωτικές συνομιλίες εμφανίζονταν έτοιμες να συμβάλουν σε συμφωνία, θέση που δεν αντέκρουσε ποτέ ο ίδιος ο Αναστασιάδης όταν είχε τη δυνατότητα να υποβάλει προφορικές ή γραπτές παρατηρήσεις στο προσχέδιο της έκθεσης. «Δεν απάντησε ποτέ γιατί άφησε αυτή τη διατύπωση να καταγραφεί», σημείωσε ο Κυπριανού, υπογραμμίζοντας ότι η Μογκερίνι δεν χρειαζόταν καμία “ενημέρωση” από τον Στυλιανίδη, αφού η ίδια ήταν παρούσα στο δείπνο (από την ίδια πηγή).

Όμως η πλήρης αποδόμηση του αφηγήματος Αναστασιάδη-Μαυρογιάννη ήρθε από τον διεθνολόγο και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας 2017, Τουμάζο Τσελεπή. Σε τοποθέτησή του στο ραδιόφωνο του Πολίτη και την Κατερίνα Ηλιάδη ο κ. Τσελεπής κατέθεσε την πιο κρίσιμη ίσως πτυχή των διαπραγματεύσεων: Υπήρξε εμπιστευτικό τουρκικό έγγραφο προς τον ΓΓ του ΟΗΕ που εξέφραζε ετοιμότητα για τερματισμό των εγγυήσεων από την πρώτη μέρα και προνοούσε κατάργηση του δικαιώματος επέμβασης και σταδιακή αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Ακόμα ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ενημέρωσε προσωπικά τον Νίκο Αναστασιάδη, λίγες ώρες πριν το κρίσιμο δείπνο, για την τουρκική ετοιμότητα, με τον τελευταίο να απαντάει ότι δεν αποδέχεται λύση χωρίς πλήρη και άμεση αποχώρηση όλων των στρατευμάτων από την πρώτη μέρα, συμπεριλαμβανομένων των αγημάτων ΕΛΔΥΚ–ΤΟΥΡΔΥΚ. Ο κ. Τσελεπής αποκάλυψε επίσης ότι υπήρξε άτυπο έγγραφο του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια του δείπνου, το οποίο καταργούσε τις εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα, το οποίο τεχνική ομάδα της ελληνοκυπριακής πλευράς εισηγήθηκε να γίνει αποδεκτό, όμως απορρίφθηκε από την πολιτική ηγεσία με «αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόμενες δικαιολογίες», εξέλιξη που – όπως τόνισε – οδήγησε στη «θεαματική στροφή» της Τουρκίας και στην κατάρρευση της Διάσκεψης. «Όταν το κατάλαβε η Τουρκία, άρχισε η αποχώρηση από τη διαπραγμάτευση. Οι σημειώσεις του ΟΗΕ είναι ξεκάθαρες και διαψεύδουν εκ των υστέρων αφηγήσεις», υπογράμμισε ο κ. Τσελεπής, προσθέτοντας ότι τα έγγραφα του ΟΗΕ είναι δημοσιευμένα και δεν αφήνουν περιθώρια παραποίησης.

Με λίγα λόγια ο Νίκος Αναστασιάδης επιμένει σε ένα αφήγημα που δεν επιβεβαιώνει ΚΑΝΕΝΑΣ αλλά και ούτε σιγοντάρει κανένας (πέρα από την half-assed στήριξη του yesman Μαυρογιάννη) - ούτε καν το κόμμα του, που μέσα στο όλο σύστριγγλο ακόμα τσακώνεται με το ΑΚΕΛ για την... αφισοκόλληση λες και έχουμε 1988!

Οκτώ χρόνια μετά το Κραν Μοντανά, η ουσία δεν αφορά μόνο την ανάγνωση του παρελθόντος, αλλά το κατά πόσο κόμματα, πολιτικοί αλλά κι εμείς οι ίδιοι είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε ότι η κατάρρευση των συνομιλιών δεν μπορεί πλέον να αποδίδεται μονοδιάστατα, ούτε να εργαλειοποιείται με αποσπασματικές μαρτυρίες. Το κρίσιμο ερώτημα σήμερα δεν είναι μόνο τι συνέβη, αλλά τι είμαστε έτοιμοι να παραδεχθούμε ότι συνέβη. Κι αν βρείτε τοίχο κάντε στον εαυτό σας το παρακάτω ερώτημα:

Ποιος στον π***σο πιστεύει ακόμα τον Αναστασιάδη;;;