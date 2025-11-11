Ecommbx
ΑΤΑ: Ανακοίνωσαν αποφάσεις οι συντεχνίες – Ποια η πρόθεσή τους - Ζητούν κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΤΑ: Ανακοίνωσαν αποφάσεις οι συντεχνίες – Ποια η πρόθεσή τους - Ζητούν κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο

 11.11.2025 - 20:16
ΑΤΑ: Ανακοίνωσαν αποφάσεις οι συντεχνίες – Ποια η πρόθεσή τους - Ζητούν κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο

Νέα σύσκεψη πραγματοποίησαν σήμερα (11/11) το απόγευμα οι συντεχνίες, μετά το ναυάγιο της περασμένης εβδομάδας στον διάλογο για την ΑΤΑ, ώστε να εξετάσουν τα επόμενα βήματά τους.

Σε δηλώσεις προχώρησαν μετά το τέλος της σύσκεψης τονίζοντας πώς θα ζητήσουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις επόμενες μέρες.

«Υπάρχει προβληματισμός με σχέση με τα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούνται και γι’ αυτό χρειάζεται  κοινή συνάντηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τον Πρόεδρο για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα»

Ποια η πρόθεση

Μεταξύ άλλων ανέφεραν ότι «πρόθεση μας είναι να αξιολογηθούν τα δεδομένα και να ληφθούν απαντήσεις που χρίζουν ιδιαίτερης σημασίας. Θα τεθεί στο μικροσκόπιο και η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή οδηγία για την επάρκεια των μισθών και τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό»

«Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου επιβεβαιώνει την προσέγγιση και της ευρωπαϊκής επιτροπής και τη θέση που έχουν εκφράσει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσουμε τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων για να στηρίξουμε τους εργαζόμενους», κατέληξαν.

Δείτε το απόσπασμα:

Στην Αθήνα, μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πλειονότητα του Υπουργικού Συμβουλίου για την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

