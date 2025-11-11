Ποια αεροπορική θα προσφέρει δωρεάν ίντερνετ από τις αρχές του 2026

Η εγκατάσταση του Wi-Fi θα ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου έτους, με ταχύτητες λήψης έως 450Mbps. Αυτό θα επιτρέπει στους πελάτες της οικονομικής, της business και της πρώτης θέσης να στέλνουν μηνύματα κειμένου, να εργάζονται online και ακόμη και να παρακολουθούν ταινίες χωρίς καθυστερήσεις ενώ βρίσκονται στον αέρα, σημειώνει το Sky News.

Προηγουμένως, η BA παρείχε δωρεάν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη, μη δορυφορική υπηρεσία Wi-Fi μόνο στους επιβάτες της πρώτης θέσης. Οι κανονικοί επιβάτες έπρεπε να πληρώνουν τουλάχιστον 1,99 λίρες για να χρησιμοποιούν εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και έως 21,99 λίρες για πιο σύνθετη χρήση του διαδικτύου.

Δωρεάν Wi-Fi Starlink θα προσφέρεται επίσης στην Aer Lingus, καθώς και στις ισπανικές αεροπορικές εταιρείες Iberia, Vueling και LEVEL, που ανήκουν στη μητρική εταιρεία της BA, International Airlines Group.

Θα ενταχθούν στις ανταγωνιστικές αεροπορικές εταιρείες airBaltic, Air France και Scandinavian Airlines, οι οποίες έχουν επίσης αρχίσει να προσφέρουν δωρεάν Wi-Fi Starlink σε ορισμένους επιβάτες.

Συνολικά, η προσφορά θα είναι διαθέσιμη σε περισσότερα από 500 αεροσκάφη των αεροπορικών εταιρειών της IAG.

Πηγή: skai.gr