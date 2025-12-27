Αιματηρός καβγάς για αγώνα στις ΗΠΑ - Σκότωσε τη σύζυγό του και τραυμάτισε τη 13χρονη θετή κόρη του

Ο Κένι είχε καταναλώσει αλκοόλ γι αυτό ξέσπασε έντονος καβγάς ώστε η Κρίσταλ ζήτησε από τον 12χρονο γιο της να καλέσει το 911.

Το αγόρι έτρεξε στο σπίτι ενός γείτονα, απ’ όπου άκουσε πυροβολισμούς.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της οικογένειας Κένι, βρήκε την Κρίσταλ νεκρή από πυροβολισμό και την 13χρονη κόρη της τραυματισμένη από σφαίρες στο πρόσωπο και στον ώμο.

Η έφηβη μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου νοσηλεύεται και αναρρώνει — και κατάφερε να δώσει στους αστυνομικούς μια συγκλονιστική περιγραφή της επίθεσης.

«Τον παρακαλούσα: “Μη με πυροβολήσεις, μη με πυροβολήσεις, μη με πυροβολήσεις”, και με πυροβόλησε έτσι κι αλλιώς», φέρεται να είπε στους ερευνητές, σύμφωνα με τον Τζαντ.

Ο Τζέισον Κένι είχε καταναλώσει αλκοόλ και η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα η σύζυγός του να ζητήσει από τον 12χρονο γιο της να καλέσει την Άμεση Δράση.

Το αγόρι που διέφυγε δεν τραυματίστηκε, ούτε και το 1 έτους παιδί του ζευγαριού, το οποίο βρέθηκε να κοιμάται στην κούνια του, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Κένι ήταν πατριός των δύο μεγαλύτερων παιδιών της Κρίσταλ.

Στη συνέχεια, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και τηλεφώνησε στην αδελφή του, που ζει στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, λέγοντάς της ότι είχε «κάνει κάτι» πολύ κακό και ότι δεν θα μιλούσαν ποτέ ξανά.

Έπειτα οδήγησε μέχρι το σπίτι του πατέρα του, όπου η αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει.

Florida man kills wife, shoots stepdaughter over NFL game argument before taking own life https://t.co/dre2XDrpLA pic.twitter.com/K6mMmrd0uw — New York Post (@nypost) December 26, 2025

Καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον πείσουν να βγει από ένα υπόστεγο, εκείνος αυτοπυροβολήθηκε θανάσιμα, δήλωσε ο σερίφης Τζαντ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι της οικογένειας, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα σημείωμα που είχε γράψει η Κρίσταλ προς τον σύζυγό της, με το οποίο τον προέτρεπε να ζητήσει βοήθεια για την κατάχρηση ουσιών.

Σύμφωνα με τις αρχές, η δολοφονία σημειώθηκε αφού η Κρίσταλ Κένι πρότεινε στον σύζυγό της να κλείσει τον αγώνα του NFL τη Δευτέρα το βράδυ.

«Πίνεις, χρησιμοποιείς ξανά κοκαΐνη. Αυτή δεν είναι η ζωή που πρέπει να έχει η οικογένεια. Χρειάζεσαι τον Θεό», ανέφερε το σημείωμα, σύμφωνα με τον σερίφη.

Τα παιδιά που επέζησαν έχουν τεθεί υπό την επιμέλεια των παππούδων τους.

«Ολόκληρη η οικογένεια καταστράφηκε», δήλωσε ο Τζαντ. «Οι ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών μας είναι συντετριμμένοι. Όταν μπαίνεις στο σπίτι, βλέπεις ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο με πολλά δώρα από κάτω, όπως θα έπρεπε να είναι μια κανονική οικογένεια».