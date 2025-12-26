Ecommbx
Reuters: Η Ρωσία μεταφέρει υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους σε πρώην αεροπορική βάση στη Λευκορωσία, «παίζει το χαρτί» της πυρηνικής απειλής
ΔΙΕΘΝΗ

Reuters: Η Ρωσία μεταφέρει υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους σε πρώην αεροπορική βάση στη Λευκορωσία, «παίζει το χαρτί» της πυρηνικής απειλής

 26.12.2025 - 22:12
Reuters: Η Ρωσία μεταφέρει υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους σε πρώην αεροπορική βάση στη Λευκορωσία, «παίζει το χαρτί» της πυρηνικής απειλής

Η Ρωσία φαίνεται ότι προχωρά στη σταδιακή εγκατάσταση νέων υπερηχητικών βαλλιστικών πυραύλων με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής σε πρώην αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία, μία εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητά της να πλήττει στόχους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Reuters, στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν δύο Αμερικανοί ερευνητές, οι οποίοι ανέλυσαν δορυφορικές εικόνες. Η εκτίμησή τους, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, συμβαδίζει σε γενικές γραμμές με τα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ήδη καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να αναπτύξει στη Λευκορωσία πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς τύπου Oreshnik, με εκτιμώμενη εμβέλεια έως και 5.500 χιλιόμετρα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει έως τώρα γνωστή η ακριβής τοποθεσία.

Η πιθανή ανάπτυξη των Oreshnik θεωρείται από ειδικούς που επικαλείται το πρακτορείο, ως ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης προσφυγής του Κρεμλίνου στην πυρηνική απειλή, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ από το να ενισχύσουν περαιτέρω την Ουκρανία με όπλα που μπορούν να πλήξουν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού, ενώ η πρεσβεία της Λευκορωσίας αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta μετέδωσε δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Λευκορωσίας, Βίκτορ Χρένιν, ο οποίος υποστήριξε ότι η ανάπτυξη των Oreshnik δεν μεταβάλλει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη και αποτελεί «απάντηση» στις «επιθετικές ενέργειες» της Δύσης. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε, ενώ η CIA επίσης αρνήθηκε να τοποθετηθεί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

