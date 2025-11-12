Τα 5 σημάδια που δείχνουν ότι μια σχέση δεν είναι ισότιμη

Δεύτερο ισχυρό χτύπημα σεισμού μέσα σε λίγες ώρες: Όσα αποκάλυψε ο Διευθυντής Γεωλογικής Επισκόπησης - «Αναμένεται να συνεχιστούν»
Μπορεί να ξεκινούν αθώα, μια «προστατευτική» στάση, μια μικρή υποτίμηση, μια επίμονη ανάγκη ελέγχου. Αλλά πίσω από αυτά, μπορεί να κρύβεται ανισορροπία δύναμης. Η ψυχολογία μιλάει ξεκάθαρα: οι μη ισότιμες σχέσεις φθείρουν την αυτοεκτίμηση και μακροπρόθεσμα, οδηγούν σε συναισθηματική εξάρτηση.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Gottman, το οποίο μελετά τη δυναμική των ζευγαριών, μια ισότιμη σχέση βασίζεται σε σεβασμό, συναισθηματική ασφάλεια και αμοιβαιότητα. Αντίθετα, μια σχέση εξουσίας χαρακτηρίζεται από:
Αυτές οι μορφές εξουσίας δεν είναι πάντα προφανείς. Μπορεί να εκφράζονται μέσα από παθητική επιθετικότητα, gaslighting (διαστρέβλωση της πραγματικότητας) ή συναισθηματική απόσυρση.
Οι ψυχολόγοι του Πανεπιστημίου Berkeley αναφέρουν 5 βασικά μοτίβα που δείχνουν ότι η ισορροπία έχει χαθεί:
Η εξουσία σε μια σχέση δεν αφορά μόνο ποιος «αποφασίζει». Αφορά και το ποιος έχει συναισθηματικό έλεγχο: ποιος ορίζει πότε θα μιλήσετε, πότε θα λυθεί μια διαφωνία ή αν «επιτρέπεται» να είσαι στενοχωρημένος/ η.
Σύμφωνα με την ψυχολογία οι υγιείς δεσμοί (secure attachment) και οι ισότιμες σχέσεις βασίζονται σε 3 δεξιότητες:
Οι σχέσεις εξουσίας έχουν να κάνουν με συνήθειες δύναμης και φόβου που συχνά μαθαίνουμε από το σπίτι, την κοινωνία, ή παλιές εμπειρίες. Η αληθινή αγάπη δεν θέλει να ελέγχει· θέλει να συνυπάρχει. Και η αληθινή ενδυνάμωση δεν είναι να «κερδίζεις» στις σχέσεις, είναι να μην χρειάζεται να παίζεις για να νιώσεις ασφάλεια.
Πηγή: ladylike.gr
