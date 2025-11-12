Κίτρινη προειδοποίηση: Μετά τον σεισμό, η κακοκαιρία - Ισχυρές καταιγίδες - Από πότε τίθεται σε ισχύ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεμονωμένες αλλά ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα όλο το νησί, αρχικά τα δυτικά, βόρεια και νότια παράλια και στη συνέχεια, μετά το μεσημέρι, τα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά.

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί χαλαζόπτωση, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα μεταβάλλονται, κάνοντας τις συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες.

Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ποσότητα που μπορεί να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε ευπαθείς περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας και να μη διασταυρώνουν δρόμους που έχουν πλημμυρίσει.

Ισχύ προειδοποίησης:

Από: 03:00 π.μ. Πέμπτη 13/11/2025

Έως: 17:00 μ.μ. Πέμπτη 13/11/2025

Επίπεδο Επικινδυνότητας: Κίτρινο