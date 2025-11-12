Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κίτρινη προειδοποίηση: Μετά τον σεισμό, η κακοκαιρία - Ισχυρές καταιγίδες - Από πότε τίθεται σε ισχύ

 12.11.2025 - 18:11
Κίτρινη προειδοποίηση: Μετά τον σεισμό, η κακοκαιρία - Ισχυρές καταιγίδες - Από πότε τίθεται σε ισχύ

Μετά τον ισχυρό σεισμό που ταρακούνησε το νησί, ο καιρός φέρνει νέα ανησυχία, το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 03:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) και θα διαρκέσει έως τις 17:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεμονωμένες αλλά ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα όλο το νησί, αρχικά τα δυτικά, βόρεια και νότια παράλια και στη συνέχεια, μετά το μεσημέρι, τα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά.

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί χαλαζόπτωση, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα μεταβάλλονται, κάνοντας τις συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες.

Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ποσότητα που μπορεί να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε ευπαθείς περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας και να μη διασταυρώνουν δρόμους που έχουν πλημμυρίσει.

Ισχύ προειδοποίησης:
Από: 03:00 π.μ. Πέμπτη 13/11/2025
Έως: 17:00 μ.μ. Πέμπτη 13/11/2025
Επίπεδο Επικινδυνότητας: Κίτρινο

