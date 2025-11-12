Εντυπωσιακό: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Πύλα - Εικόνες κόβουν την ανάσα

Δεύτερο ισχυρό χτύπημα σεισμού μέσα σε λίγες ώρες: Όσα αποκάλυψε ο Διευθυντής Γεωλογικής Επισκόπησης - «Αναμένεται να συνεχιστούν»
Νέος σεισμός σημειώθηκε και έγινε αισθητός στην Κύπρο το απόγευμα της Τετάρτης.
Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, ο ανεμοστρόβιλος αναπτύχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αγγίζοντας το έδαφος και προκαλώντας ένα εντυπωσιακό σύννεφο σκόνης, ορατό από αρκετά χιλιόμετρα μακριά.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ο ανεμοστρόβιλος είχε μικρή διάρκεια, ωστόσο ήταν αρκετά έντονος για να προκαλέσει ανησυχία, ιδιαίτερα σε οδηγούς που κινούνταν εκείνη τη στιγμή στον δρόμο. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο απαθανάτισαν κάτοικοι της περιοχής, με τις εικόνες να κυκλοφορούν γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις