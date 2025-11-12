Ecommbx
Εντυπωσιακό: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Πύλα - Εικόνες κόβουν την ανάσα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντυπωσιακό: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Πύλα - Εικόνες κόβουν την ανάσα

 12.11.2025 - 19:08
Εντυπωσιακό: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Πύλα - Εικόνες κόβουν την ανάσα

Εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό φαινόμενο καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (12 Νοεμβρίου 2025) μεταξύ Πύλας και Περγάμου, όταν σχηματίστηκε ανεμοστρόβιλος γύρω στις 14:30 το μεσημέρι.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, ο ανεμοστρόβιλος αναπτύχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αγγίζοντας το έδαφος και προκαλώντας ένα εντυπωσιακό σύννεφο σκόνης, ορατό από αρκετά χιλιόμετρα μακριά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ο ανεμοστρόβιλος είχε μικρή διάρκεια, ωστόσο ήταν αρκετά έντονος για να προκαλέσει ανησυχία, ιδιαίτερα σε οδηγούς που κινούνταν εκείνη τη στιγμή στον δρόμο. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο απαθανάτισαν κάτοικοι της περιοχής, με τις εικόνες να κυκλοφορούν γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια.

 

