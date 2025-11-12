«Ξεχασμένοι από όλους»: Οργή συνταξιούχων – Τρεις φορές ζήτησαν συνάντηση με τον Πρόεδρο, καμία απάντηση!

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση αναφέρεται στις συνεδρίες στελεχών των Επαρχιακών Επιτροπών Λεμεσού και Πάφου, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί ανάμεσα στους συνταξιούχους και τον περαιτέρω συντονισμό δράσεων για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη.

«Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, εξετάστηκαν εκ νέου τα σοβαρά και συνεχιζόμενα προβλήματα των συνταξιούχων, τα οποία είχαν απασχολήσει και το πρόσφατο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΚΥΣΥ. Ιδιαίτερη αγανάκτηση εκφράστηκε για την αδικαιολόγητη αδιαφορία και αδράνεια της κυβέρνησης καθώς και του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί ούτε σε τρία υπομνήματα που του υποβλήθηκαν με αιτήματα συνάντησης και διαλόγου», σημειώνεται.

Η ΕΚΥΣΥ, προστίθεται, «καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη απαξίωση των συνταξιούχων, οι οποίοι βλέπουν καθημερινά το βιοτικό τους επίπεδο να επιδεινώνεται και το κόστος ζωής να αυξάνεται. Είναι απαράδεκτο, τόνισαν οι συμμετέχοντες, να αγνοούνται οι φωνές χιλιάδων ηλικιωμένων που έχουν προσφέρει μια ζωή ολόκληρη στον τόπο».

Στη Λεμεσό παρευρέθηκε ο τέως Γενικός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ Κώστας Σκαρπάρης, μαζί με τον Επαρχιακό Γραμματέα Παντελή Παντελίδη και τον Στέλιο Κυπριανού. Στην Πάφο συμμετείχαν η Επαρχιακή Γραμματέας Ελένη Ευριπίδου Χ’’Αντωνά και ο τέως Γραμματέας Ανδρέας Χριστοδούλου.