ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χάος στη Λακατάμια: Είδαν τον ποταμό να κατεβαίνει στα σπίτια τους - Πλημμύρισαν υποστατικά, αυλές, δρόμοι - Βίντεο

 12.11.2025 - 19:08
Χάος στη Λακατάμια: Είδαν τον ποταμό να κατεβαίνει στα σπίτια τους - Πλημμύρισαν υποστατικά, αυλές, δρόμοι - Βίντεο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στη Λακατάμια, στην περιοχή Αγίου Δημητριανού, όπου, σύμφωνα με αναρτήσεις των «Καιρόφιλων Κύπρου», κόπηκε ο δρόμος λόγω υπερχείλισης του ποταμού.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν από το πρωί πολλές περιοχές της Κύπρου, προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και έντονη ροή νερού, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να υποστεί σοβαρές ζημιές και να μην είναι πλέον προσπελάσιμο.

Στο σημείο έσπευσαν εκσκαφείς και συνεργεία του δήμου, προκειμένου να συνδράμουν και να περιορίσουν τη ροή των νερών, ενώ η Αστυνομία κάλεσε τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από την περιοχή και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στη σελίδα “Καιρόφιλοι Κύπρου”, δείχνοντας την κατάσταση όπως επικρατεί στη Λακατάμια.

 Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

