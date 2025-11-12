Χριστοδουλίδης από Μαξίμου: Μαζί με την Ελλάδα πετυχαίνουμε περισσότερα – Στο επίκεντρο ο τερματισμός της κατοχής

Στις δηλώσεις του μετά τη Διακυβερνητική Σύνοδο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε τα ακόλουθα: «Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας για τη θερμή φιλοξενία, αλλά και την άρτια διοργάνωση της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου.

Και αισθάνομαι, αγαπητέ Κυριάκο, ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, γιατί πριν ακριβώς δυο χρόνια, τον Νοέμβριο του 2023, εδώ στον ίδιο χώρο, εγκαινιάσαμε μαζί τις Διακυβερνητικές Συνόδους Ελλάδας-Κύπρου. Θεσμοθετήσαμε μετά από κοινή μας απόφαση, μια απόφαση υψηλού συμβολισμού, και όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, ιδιαίτερης ουσιαστικής σημασίας, μια αναγκαία πρακτική, μια πρακτική εξαιρετικά ωφέλιμη για πιο αποτελεσματική, πιο πολυθεματική και ουσιαστική συνεργασία, όπως ακριβώς αρμόζει στις σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας.

Δυο χρόνια μετά, δεν μπορώ παρά να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίησή μου για την πρόοδο, την εξέλιξη αυτού του θεσμού, ο οποίος ανάμεσα σε πολλά άλλα θετικά, ενισχύει τη στρατηγική μας συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Θέλω να το αναφέρω, οι δεσμοί της Κύπρου με την Ελλάδα δεν είναι απλώς πολιτικοί· είναι ιστορικοί, αξιακοί, στρατηγικοί. Είναι δεσμοί αδελφικοί. Μοιραζόμαστε κοινές ρίζες, κοινές αξίες. Έχουμε κοινά οράματα. Όπως κοινή είναι και η υποχρέωσή μας να προασπιστούμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα τόσο των χωρών μας όσο και της γειτονιάς μας.

Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική ευθυγράμμιση και συνεργασία είναι αδιάλειπτη, όχι μόνο προς τον χειρισμό των μεγάλων θεμάτων, αλλά και των συνεχών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, των παρατεταμένων συγκρούσεων και των σύνθετων προκλήσεων που επηρεάζουν την περιοχή μας, την Ευρώπη, γενικότερα στο διεθνές σύστημα.

Και ακριβώς σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον Κύπρος και Ελλάδα βαδίζουν πλήρως συντονισμένα τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, σε μια πλειάδα τομέων –την ενέργεια, την οικονομία, τη διασυνδεσιμότητα, όπως ο Πρωθυπουργός έχει αναφέρει– και στη βάση μάλιστα και περαιτέρω ανάπτυξης σχηματισμών συνεργασίας που συστήσαμε, όπως ξεκάθαρα προκύπτει από την πρόσφατη πετυχημένη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας, εδώ στην Αθήνα. Και θα συμφωνήσω με τον Κυριάκο πως ο κοινός μας στόχος είναι επίσης η λήψη ουσιωδών δράσεων και η αποτελεσματική υλοποίηση έργων που θα έχουν απτό οικονομικό όφελος, αλλά και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήσαμε με τον Πρωθυπουργό για την ανάγκη επικαιροποίησης των οικονομικοτεχνικών παραμέτρων για έργα ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, όπως αυτά που άπτονται της συνδεσιμότητας.

Μέσα από την ίδια συλλογιστική θα αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα SAFE, επενδύοντας μάλιστα στην ενδυνάμωση και των αμυντικών μας βιομηχανιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Η διεύρυνση της στενής και αποτελεσματικής μας συνεργασίας και στα θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και είναι βασική συνιστώσα των Διακυβερνητικών Διασκέψεων.

Όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σε πολλά θέματα, να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχει γίνει και να καταγράψουμε τα επόμενα βήματα της συνεργασίας. Μια συνεργασία που εξελίσσεται με ουσιαστικά βήματα και πρόοδο σε πολλούς κρίσιμους τομείς, από την παιδεία –είναι πολύ ευτυχής συγκυρία ότι σήμερα λειτουργεί στην Κύπρο το Πανεπιστήμιο Αθηνών και σήμερα λειτουργεί στην Ελλάδα το πρώτο κυπριακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας– και τη στέγαση, θέματα υγείας, δικαιοσύνης, μεταφορών, ασφάλειας και ψηφιακών υποδομών.

Θέλω από δικής μου πλευράς να αναφερθώ πολύ επιγραμματικά σε τέσσερις τομείς που αξιολογώ ως ιδιαίτερα σημαντικούς.

Ξεκινώντας από τον τομέα του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, όπου εργαζόμαστε συστηματικά και από κοινού για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με αξιοποίηση του ανακτημένου νερού και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης. Το θέμα της υδατικής ανθεκτικότητας εντάσσεται και στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ξεκινά σε 49 μέρες από σήμερα.

Δεύτερος τομέας, ο τομέας της πολιτικής προστασίας, όπου ενισχύουμε την ανθεκτικότητά μας απέναντι σε φυσικές καταστροφές με την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την πρόληψη και έγκαιρη ανταπόκριση, αλλά και ψηφιακών εργαλείων εκτίμησης κινδύνου –πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Προετοιμάζουμε επίσης το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Κέντρο Κατάσβεσης Πυρκαγιών, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ και την Ανατολική Μεσόγειο, που θα έχει έδρα την Κύπρο.

Τρίτον, ένας τομέας που μάς απασχολεί ιδιαίτερα αφορά στα παιδιά μας, εστιάζουμε στην προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο, με πολιτικές που περιορίζουν τον ψηφιακό εθισμό και ενισχύουν την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μαζί με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και άλλους ευρωπαίους ηγέτες συνυπογράψαμε πρόσφατα μια κοινή επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας την αποτελεσματική και συνολική λήψη δράσης από πλευράς ΕΕ.

Και τέταρτον, όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, συνεχίζουμε να ευθυγραμμίζουμε τις δράσεις και πολιτικές μας. Σε αυτές περιλαμβάνεται και ο συντονισμός μας για την επικείμενη πλήρη ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν, θέλω να ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκριση από πλευράς της Ελληνικής Κυβέρνησης στο αίτημά μας για εκπροσώπηση σε συγκεκριμένες χώρες, αλλά έχουμε και άλλες προκλήσεις μπροστά μας, την υλοποίηση του Συμφώνου της Μεσογείου, όπου πρέπει να δούμε συγκεκριμένα έργα από πλευράς ΕΕ, αλλά και συνεργασίες ενίσχυσης μεταξύ του Cyprus Aid και Hellenic Aid.

Επίσης, ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, έχουμε συμφωνήσει να είμαστε σε πολύ στενό συντονισμό, ειδικότερα για θέματα που εντάσσονται στη θεματολογία του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όπως το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η Διεύρυνση, το Κράτος Δικαίου και άλλα θέματα. Μια συνεργασία, η οποία θα συνεχιστεί ενόψει και της Ελληνικής Προεδρίας το 2027.

Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουμε, με πράξεις και όχι με ωραία λόγια είτε με ωραίες δηλώσεις, έμπρακτα, ότι μαζί, μέσα από μια πετυχημένη συνεργασία σε όλους τους τομείς, πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα. Πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα πρωτίστως για τους πολίτες μας, και αυτός είναι ένας από τους πιο βασικούς μας στόχους.

Στο επίκεντρο, φυσικά –το είπε και ο Πρωθυπουργός, θέλω να το επαναλάβω, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την Ελληνική Κυβέρνηση– της μεγάλης μας προσπάθειας, μέγιστη εθνική προτεραιότητα αποτελεί φυσικά ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της Κύπρου, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και αξιών της ΕΕ. Πορευόμαστε μαζί προς επίτευξη αυτής της ιστορικής, εθνικής αναγκαιότητας, επαναλαμβάνω, για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και επανένωση της Κύπρου. Και θέλω σήμερα, αγαπητέ Κυριάκο, για ακόμα μια φορά, να σε ευχαριστήσω δημόσια, γιατί η Ελλάδα και φυσικά ο ελληνικός λαός παραμένει ο σταθερότερος και πλέον ανιδιοτελής σύμμαχος και εταίρος μας.

Κλείνω, ευχαριστώντας ξανά για τη φιλοξενία, για την άρτια διοργάνωση και προσβλέπω στην επόμενή μας Σύνοδο στην Κύπρο το 2026.»

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυπριακή αντιπροσωπία, οΠρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε τα ακόλουθα: «Με μεγάλη χαρά, η Αθήνα φιλοξενεί σήμερα τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και τα μέλη της κυβέρνησής του, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου. Με μια διακρατική συνεργασία, την οποία μαζί σχεδιάσαμε, αποτελούσε και ιδέα του αγαπητού Νίκου τον Νοέμβριο του 2023, σηματοδοτώντας τον διαρκή συντονισμό μας σε μια σειρά από διμερή θέματα με έναν πολύ πιο δομημένο τρόπο, αλλά προφανώς και την κοινή μας πορεία απέναντι σε όλα τα διεθνή μέτωπα. Πρόκειται για μια σύμπλευση, η οποία θέτει στο επίκεντρο των κοινών μας ενδιαφερόντων την καθημερινότητα των πολιτών μας.

Για παράδειγμα, ζητήματα όπως η ανάπτυξη του συστήματος έκτακτης ανάγκης και υλοποίησης του 112, το ψηφιακό φροντιστήριο, η αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων, σημαντικές πρακτικές στην Υγεία, και μάλιστα έχουμε συμφωνήσει να διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας μας σε πολλούς άλλους τομείς. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολιτικές για τις μεταφορές, για την πολιτική προστασία, για τη Στέγη, ένα ακανθώδες ζήτημα, το οποίο αφορά και τις δύο χώρες μας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό όπου με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι καινοτόμες πρωτοβουλίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα, μεταλαμπαδεύτηκαν στην Κύπρο με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι, το οποίο αναγνωρίζεται από τους πολίτες και των δύο χωρών μας.

Αλλά βέβαια συζητήσαμε και για θέματα και κρίσεις που ήδη μας απειλούν. Καλύτερη συνεργασία στην Πολιτική Προστασία. Κοινή δράση για τα σοβαρά θέματα της λειψυδρίας, ένα ζήτημα, το οποίο αφορά τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο. Με άλλα λόγια, εμβαθύναμε τη συνεργασία μας σε τομείς όπου ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου, ανοίγοντας ωστόσο και νέους ορίζοντες σε άλλα, τα οποία προκύπτουν από τις ανάγκες των καιρών. Στην Παιδεία, παραδείγματος χάριν, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς αυτή προσφέρει πια άμεσες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στους νέους, στις παραγωγικές δυνάμεις και στις δύο κοινωνίες. Και άκουσα με πολύ ενδιαφέρον κάποιες καινοτόμες πρωτοβουλίες που ήδη αναπτύσσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτόν τον τομέα. Στον τομέα της Υγείας συζητήσαμε τη μεγάλη σημασία που πρέπει να αποδίδουμε όχι μόνο στη νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά στις τηλεοπτικές εξετάσεις.

Μοιραστήκαμε με την Κυπριακή Δημοκρατία καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για τη διαχείριση των περιστατικών στα Τμήματα Επειγόντων στα νοσοκομεία μας. Και βέβαια ασχοληθήκαμε ιδιαιτέρως με τα θέματα που αφορούν στη συνεργασία του τομέα της Δικαιοσύνης, αλλά και της αντιμετώπισης και της δημιουργίας ενός ενιαίου μετώπου για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Γενικότερα, νομίζω τα ζητήματα των εγκληματικών φαινομένων με διασυνοριακή διάσταση θα πρέπει να μας απασχολούν ολοένα και περισσότερο.

Για τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, εγώ να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδω στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αεροπυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο. Η Ελλάδα στέκεται πάντα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε ευρωπαϊκές υποδομές και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, έτσι ώστε να μπορεί η Κύπρος να διαθέτει επιχειρησιακά μέσα, τα οποία να μπορεί να τα χρησιμοποιεί άμεσα σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών. Και βέβαια μιλήσαμε αρκετά για τα ζητήματα, τα οποία θα απασχολήσουν και την Κυπριακή Προεδρία του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ζητήματα, τα οποία αφορούν κοινούς μας προβληματισμούς, την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο, αλλά και τη στενότερη συνεργασία μας σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μπορέσει και η Κύπρος να αποκτήσει πρόσβαση στις πολύ σημαντικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται στην πατρίδα μας. Και βέβαια δεν θα μπορούσαν να λείψουν θέματα από τη συζήτησή μας που αφορούν στην ευρύτερη ατζέντα της ΕΕ. Ζητήματα, τα οποία αφορούν τη διεύρυνση της ΕΕ, με αφορμή και την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι έχουμε υπογράψει μια κατ’ αρχήν συμφωνία, με την οποία η Ελλάδα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον τομέα έκδοσης θεωρήσεων Σένγκεν προς 19 τρίτες χώρες. Και βέβαια να επαναλάβω και τη σημαντική συνεργασία, η οποία πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών μας ενόψει των διαπραγματεύσεων για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς είμαι σίγουρος, κύριε Πρόεδρε, αποτελεί ένα θέμα, το οποίο θα απασχολήσει έντονα την Ευρωπαϊκή Κυπριακή Προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και δεν θα είναι μια καθόλου εύκολη διαπραγμάτευση, αυτή την οποία θα κληθείτε να διαχειριστείτε. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσηλωμένες στην ειρηνική συνεργασία με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, σε μια συγκυρία αβεβαιότητας.

Οι δύο χώρες μας αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι κάτι, το οποίο νομίζω αποτυπώθηκε και έμπρακτα πρόσφατα με τις πολύ σημαντικές συμφωνίες αμερικανικών εταιρειών που βρέθηκαν στην πατρίδα μας πριν από λίγες μέρες. Αυτές οι συμφωνίες έρχονται να συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, από τη Μεσόγειο ως τη Μολδαβία και την Ουκρανία και ταυτόχρονα, θα έλεγα, φίλε Νίκο, έχουμε και ένα ισχυρό εθνικό πρόσημο, διότι εμείς ακολουθούμε την Κύπρο στα ζητήματα των γεωτρήσεων. Και πριν από λίγες μέρες ανοίξαμε ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο για την πατρίδα μας. Ύστερα από 40 χρόνια ετοιμάζεται το πρώτο ερευνητικό γεωτρύπανο να πιάσει δουλειά εντός των επόμενων 18 μηνών, στο Ιόνιο.

Θέλουμε την πράσινη μετάβαση και είμαστε πρωταγωνιστές στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όμως, θα ήταν μεγάλο σφάλμα αν δεν επιχειρούσαμε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας φυσικούς πόρους, όπως έχει κάνει ήδη η Κύπρος και όπως και εμείς προτιθέμεθα να κάνουμε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Νομίζω ότι όλες αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν τη σημαντική στρατηγική σημασία και των δύο χωρών μας για το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου, αλλά και τον καταλυτικό ρόλο σχημάτων όπως το 3+1, το οποίο ενεργοποιήθηκε και πάλι τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας, στην Αθήνα. Αυτές είναι συμπράξεις ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση τόσο του ενεργειακού όσο και του γεωπολιτικού χάρτη της επόμενης δεκαετίας, και για τη συνολική σταθερότητα στην περιοχή μας. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε περαιτέρω για τη σημασία εμβάθυνσης αυτής της περιφερειακής συνεργασίας, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Και νομίζω ότι ο φίλος Πρόεδρος, ο φίλος Νίκος συμμερίζεται την άποψη ότι αυτά τα νέα δεδομένα καθιστούν ακόμη πιο βαρύνουσα την προστιθέμενη αξία έργων διασυνδεσιμότητας, τα οποία ήδη προωθούνται. Είναι έργα, τα οποία έχουν εθνική διάσταση και για τις δύο χώρες. Είναι έργα, τα οποία όμως έχουν και ένα ευρύτερο γεωπολιτικό αποτύπωμα και γι’ αυτό και αποφασίσαμε από κοινού να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών μας, έτσι ώστε να μπορεί αυτό δυνητικά να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών, κάτι το οποίο θα είναι προφανώς προς όφελος όλων μας. Τέλος, η 3η Διακυβερνητική Διάσκεψη επιβεβαίωσε την πολύ σημαντική παρουσία που έχουν οι χώρες μας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ήμασταν και οι δύο παρόντες στη Διάσκεψη Ειρήνης στο Sharm El-Sheikh. Δεν νομίζω ότι ήταν τυχαία η κοινή μας παρουσία εκεί, όπως θα είμαστε και παρόντες στο μέλλον. Θα είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε ως μέρος μιας δύναμης, η οποία θα εγγυηθεί την εφαρμογή της συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή θα έχει μια ρητή και σαφή εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Και να κλείσω με το προφανές ότι πάντα στις συναντήσεις μας βασικό ζήτημα παραμένει το Κυπριακό. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες, δεν θα αλλάξουν καθόλου. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για την επανένωση του νησιού όπως επιτάσσουν οι αποφάσεις του OHE.

Εργαστήκαμε εξάλλου πολύ συστηματικά, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, για την επαναφορά του Κυπριακού στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, μετά από μια περίοδο αδράνειας. Νομίζω τώρα είναι στο χέρι άλλων να αποδείξουν αν πραγματικά εννοούν αυτά, τα οποία ενδεχομένως να έχουν ήδη ακουστεί στον δημόσιο διάλογο και επιθυμούν μια διαδικασία επανεκκίνησης των συνομιλιών, στο πλαίσιο όμως πολύ σαφών κατευθύνσεων, οι οποίες καθορίζονται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE. Αλλά βέβαια και στο πλαίσιο του συνολικού πλαισίου των ευρωτουρκικών σχέσεων, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί πάλι με σαφήνεια σε συμπεράσματα, τα οποία από κοινού έχουμε διαπραγματευθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Και μπορώ να κλείσω λέγοντας και πάλι, ότι σε ενάμιση μήνα η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της EE για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ευχόμαστε μια γόνιμη και πολύ δημιουργική θητεία. Είναι αυτονόητο ότι όλοι οι Έλληνες θα βρεθούμε στο πλευρό των Κυπρίων αδελφών μας. Θα είμαστε δίπλα σας να στηρίξουμε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια, αυτήν τη μεγάλη εθνική πρόκληση. Και να κλείσω ευχαριστώντας σας και πάλι και όλους τους Υπουργούς σας για τις πολύ παραγωγικές συζητήσεις.

Πρέπει να πω ότι κάθε φορά που κάνουμε αυτές τις Διακυβερνητικές εκπλήσσομαι από το εύρος των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και από το επίπεδο των κοινών διαβουλεύσεών μας, έτσι ώστε να μπορούμε να δίνουμε πραγματικές λύσεις που αφορούν προβλήματα και των δύο χωρών μας και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών.

Οπότε και πάλι καλώς ήλθες, Νίκο και φίλες και φίλοι Υπουργοί, καλώς ήρθατε στην Αθήνα.»

Νωρίτερα σήμερα, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ παράλληλα οι Υπουργοί των δύο χωρών είχαν διμερείς επαφές και συζήτησαν θέματα που άπτονται των χαρτοφυλακίων τους.

Στη διευρυμένη συνάντηση παρακάθισαν, από κυπριακής πλευράς, οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών, Υγείας, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ενώ από ελληνικής πλευράς παρευρέθηκαν 16 Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπίας θα επιστρέψουν στην Κύπρο σήμερα το απόγευμα.