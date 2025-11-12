ΔΕΕ: «Τσιμεντώνει» την Οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς – ΠΕΟ και ΣΕΚ ζητούν άμεση ενσωμάτωση στο κυπριακό δίκαιο

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, είπε ότι η απόφαση του ΔΕΕ «βάζει τέλος στην αμφισβήτηση που υπήρξε αναφορικά με την Οδηγία. Το ΔΕΕ τσιμέντωσε την ύπαρξη της Οδηγίας και απάντησε ότι επί της ουσίας η Οδηγία δεν αποτελεί παρέμβαση στις εθνικές αρμοδιότητες».

Σημείωσε ότι οι βασικές πρόνοιες της, που αφορούν την ανάγκη τα κράτη μέλη να πάρουν μέτρα και να ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους σε δράσεις και ενέργειες, ώστε να αυξηθεί η κάλυψη με συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, «είναι εκεί και στέκει, και αυτή η επιβεβαίωση έρχεται να τονίσει την ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως κράτος μέλος της ΕΕ να συζητήσει με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και να καταλήξει σε ένα πρόγραμμα δράσης, σε έναν οδικό χάρτη που να περιλαμβάνει μέτρα και ενέργειες, με στόχο να ενθαρρυνθούν οι κοινωνικοί εταίροι για να αυξηθεί ο αριθμός εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις».

Όπως είπε, ήδη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν καταθέσει συγκεκριμένες ενέργειες για το τι πρέπει να κάνει το κράτος για να ενθαρρύνει και να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, σημειώνοντας ότι η Kυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα με νομοσχέδιο για να ενσωματώσει την Οδηγία στο εθνικό δίκαιο.

Σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, το δεύτερο που επιβεβαιώνει η απόφαση του ΔΕΕ είναι η πρόνοια για την υποχρέωση για επαρκείς και αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, «τέτοιους που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φτώχειας στους εργαζομένους». Δηλαδή, εξήγησε, πρέπει το ύψος του κατώτατου μισθού να είναι τέτοιο που οι εργαζόμενοι που τον λαμβάνουν να μην κατατάσσονται στην κατηγορία των φτωχών.

Επίσης, ο κατώτατος μισθός πρέπει να οδηγεί στην καταπολέμηση του χάσματος αμοιβών ανδρών -γυναικών, επεσήμανε.

Η ΓΓ της ΠΕΟ ανέφερε ότι παρά το ότι κρίθηκε από το ΔΕΕ ότι τα κριτήρια που βάζει η Οδηγία, που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τον κατώτατο, επενέβαιναν στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και έχουν απαλειφθεί, «δεν παύει να είναι εκεί η υποχρέωση των κρατών μελών ο κατώτατος να διαμορφώνεται με τρόπο που να είναι επαρκής, να καταπολεμά τη φτώχεια και η αγοραστική του δύναμη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες».

Η κ. Χαραλάμπους πρόσθεσε ότι η Οδηγία βάζει δύο υποχρεώσεις στα κράτη μέλη. Από τη μία, και τα 27 κράτη μέλη έχουν τη γενική υποχρέωση να πάρουν μέτρα που να ενθαρρύνουν τη διεύρυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Από την άλλη, υπάρχει η ειδική υποχρέωση, που ισχύει και για την Κύπρο, ώστε σε όσες χώρες η κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων είναι κάτω από το 80% να συστήσουν συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. «Αυτό σημαίνει μέτρα, μέσα από τα οποία θα ενθαρρύνονται οι συλλογικές συμβάσεις, θα δεσμεύονται τα δύο μέρη εκείνων που αποφασίζουν να τις εφαρμόζουν, μέτρα που να δίνουν κίνητρα στο να προχωρήσουν οι εργοδότες να κάνουν συλλογικές συμβάσεις και μέτρα, ταυτόχρονα, που να αποθαρρύνουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ όσων εφαρμόζουν συμβάσεις και όσων όχι στον ιδιωτικό τομέα», είπε.

Για παράδειγμα, ανέφερε, ένα αναγκαίο μέτρο, είναι το κράτος που παρέχει μία δημόσια σύμβαση, να μοριοδοτεί περισσότερο όσους εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις, ή να αποκλείει φορείς που δεν έχουν συλλογική σύμβαση. «Δεν ζητούμε από το κράτος να μας κάνει συμβάσεις, αλλά μέτρα», είπε, σημειώνοντας ότι στην Οδηγία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις δημόσιες συμβάσεις.

Σημείωσε, εξάλλου, ότι η απόφαση του ΔΕΕ, που αναφέρεται σε αξιοπρεπή κατώτατο μισθό του οποίου η αγοραστική δύναμη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση για την ΑΤΑ.

Υπενθυμίζεται πως σε δηλώσεις του το μεσημέρι της Τρίτης, μετά τη συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ, ο ΓΓ της, Ανδρέας Μάτσας, χαιρέτισε την απόφαση του ΔΕΕ, σημειώνοντας ότι «δικαιώνει την πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την προσδοκία του συνδικαλιστικού κινήματος, έτσι ώστε οι πρόνοιες της συγκεκριμένης Οδηγίας να μπορέσουν να οδηγήσουν σε βελτίωση των όρων απασχόλησης, του ύψους των μισθών, και την προώθηση και επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ για να καλυφθεί το σύνολο των εργαζομένων».

Ο κ. Μάτσας είπε ότι «από εδώ και πέρα καλείται η Κυβέρνηση όπως αξιοποιήσει αυτή την απόφαση», σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι ένα από τα πέντε κράτη που δεν έχει προσεγγίσει το θέμα στη βάση των υποχρεώσεων της και θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο το οποίο θα ενσωματώνει στο κυπριακό δίκαιο τις πρόνοιες της Οδηγίας, και παράλληλα θα πρέπει να επισπευσθεί η διαδικασία, ώστε μαζί με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους «να θέσουμε το πλαίσιο της στρατηγικής μέσα από την οποία θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων για να καλύψουμε το σύνολο των εργαζομένων», είπε.

Σε ερώτηση αν έχουν θέσει χρονοδιάγραμμα για επίτευξη του στόχου του 80% για τις συλλογικές συμβάσεις, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ο κ. Μάτσας είπε πως η ευθύνη για τη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων προκύπτει ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις εργοδοτικές οργανώσεις ή τους μεμονωμένους εργοδότες.

«Στόχευσή μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτό το οποίο δημιουργείται ως δυνατότητα και δυναμική μέσα από τη συγκεκριμένη οδηγία έτσι ώστε σε συνάρτηση με τη στοχευμένη και επαναδιατυπωμένη και σήμερα οργανωτική ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητες για να καλύψουμε το σύνολο των εργαζομένων», σημείωσε, προσθέτοντας πως μέχρι σήμερα υπήρχε μία προσμονή από την εργοδοτική πλευρά ότι το δικαστήριο θα αποδομούσε τη συγκεκριμένη Οδηγία.

«Η απόφαση επιβεβαιώνει τη δική μας προσδοκία και να είστε σίγουροι ότι μαζί με το κράτος και την υλοποίηση των δεσμεύσεων αλλά και των στόχων που τίθενται μέσα από την Οδηγία θα μπορέσουμε να θέσουμε τις βάσεις έτσι ώστε να καλύψουμε ακόμη περισσότερους εργαζόμενους», είπε.

Σε ερώτηση σχετικά με τον κατώτατο μισθό, ανέφερε πως πρέπει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα στον κοινωνικό διάλογο μέσα από την αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Για τον κατώτατο μισθό είπε πως τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. «Θεωρούμε και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία που βρίσκεται ανοιχτή σε εκκρεμότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε τις επόμενες εβδομάδες στη διαδικασία αναθεώρησης, βελτίωσης του ύψους του κατώτατου μισθού, διασυνδέοντάς τον και με την ωριαία του απόδοση», κατέληξε.