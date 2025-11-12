Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έφοδος σε υποστατικό στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν πάνω από 250 προϊόντα με κάνναβη – Συνελήφθη 24χρονος - Φωτογραφίες

 12.11.2025 - 18:48
Έφοδος σε υποστατικό στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν πάνω από 250 προϊόντα με κάνναβη – Συνελήφθη 24χρονος - Φωτογραφίες

Μέλη του Κλάδου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με μέλη της ΥΚΑΝ Λεμεσού και του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Λεμεσού, καθώς και λειτουργούς των Φαρμακευτικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, διεξήγαγαν σήμερα το πρωί έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος σε υποστατικό στη Λεμεσό.

Κατά την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του 24χρονου υπευθύνου του υποστατικού, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια:

  • 15 συσκευασίες/προϊόντα που περιέχουν την ουσία κανναβιδιόλη (CBD), για τα οποία δεν υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στη Δημοκρατία,
  • 11 συσκευασίες/προϊόντα, τα οποία εμπίπτουν στις πρόνοιες του Περί Τροφίμων Νόμου,
  • 199 συσκευασίες που περιέχουν κάνναβη, συνολικού βάρους περίπου 591 γραμμαρίων,
  • 7 συσκευασίες που περιέχουν κάνναβη και ρητίνη κάνναβης, συνολικού βάρους περίπου 21 γραμμαρίων,
  • 6 συσκευασίες που περιέχουν ρητίνη κάνναβης, συνολικού βάρους περίπου 6 γραμμαρίων,
  • 15 εργοστασιακά τσιγάρα που περιέχουν κάνναβη, συνολικού βάρους περίπου 15 γραμμαρίων, καθώς και
  • 21 συσκευασίες που περιέχουν ηλεκτρονικό τσιγάρο με άγνωστη ουσία, συνολικού όγκου περίπου 21ml, η οποία πιθανολογείται ότι περιέχει απαγορευμένες ουσίες.

Όλα τα πιο πάνω προϊόντα παραλήφθηκαν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις, ενώ ο  24χρονος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β΄ με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Την υπόθεση διερευνούν η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) και ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσού.

