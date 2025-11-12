Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ωρες αγωνίας για 27χρονη στη Λάρνακα: Χάθηκαν τα ίχνη της - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

 12.11.2025 - 20:12
Ωρες αγωνίας για 27χρονη στη Λάρνακα: Χάθηκαν τα ίχνη της - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της JENNIFER CHIDALU OBI, 27 ετών, από τη Νιγηρία, η οποία ελλείπει από τον χώρο διαμονής της στη Λάρνακα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στον αριθμό τηλεφώνου 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

