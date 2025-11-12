Ωρες αγωνίας για 27χρονη στη Λάρνακα: Χάθηκαν τα ίχνη της - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

Δεύτερο ισχυρό χτύπημα σεισμού μέσα σε λίγες ώρες: Όσα αποκάλυψε ο Διευθυντής Γεωλογικής Επισκόπησης - «Αναμένεται να συνεχιστούν»
Νέος σεισμός σημειώθηκε και έγινε αισθητός στην Κύπρο το απόγευμα της Τετάρτης.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στον αριθμό τηλεφώνου 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις