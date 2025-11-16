Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑνείπωτη θλίψη - Έφυγε από τη ζωή η 43χρονη Παναγιώτα - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη - Έφυγε από τη ζωή η 43χρονη Παναγιώτα - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία

 16.11.2025 - 08:43
Ανείπωτη θλίψη - Έφυγε από τη ζωή η 43χρονη Παναγιώτα - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της 43χρονης Παναγιώτας Φακοντή, στην Πάφο. 

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν σήμερα Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2025 στις 14:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου.

Παράκληση της οικογένειας όπως οι παρευρισκόμενοι φορούν λευκή ενδυμασία.

Αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, στηρίζοντας ένα έργο που τιμά την μνήμη της.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησης της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη»
Αυτοί οι δρόμοι έκλεισαν για τον Radisson Blu Μαραθώνιο Λάρνακας - Δείτε πώς να αποφύγετε την ταλαιπωρία
Το Ισραήλ «δεν αντιτίθεται» στην πώληση F-35 από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία - «Όχι» για την Τουρκία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου
Καυσόξυλα: Τι πρέπει να ξέρουν καταναλωτές και έμποροι – Τα πρόστιμα, οι άδειες και οι τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά
«Πρωταθλήτρια» η Κύπρος: Κατέγραψε τα υψηλότερα επίπεδα πτήσεων στην ΕΕ - Η σύγκριση με άλλες χώρες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε; Γιατρός εξηγεί τα σημάδια που μαρτυρούν ότι ο θάνατος πλησιάζει

 16.11.2025 - 08:40
Επόμενο άρθρο

Κλείνει το «παράθυρο» των αφορολόγητων μικροδεμάτων από τις αρχές του 2026 - Τι αλλάζει για Temu, Shein, e-shops και καταναλωτές

 16.11.2025 - 08:58
Δημήτρης Παπαδάκης στο «T»: «Είμαι ευγνώμων απέναντι στον κόσμο της ΕΔΕΚ - Υπάρχει ένα μακρύ χέρι στο κόμμα, κάποιοι φοβούνται την επιστροφή μας»

Δημήτρης Παπαδάκης στο «T»: «Είμαι ευγνώμων απέναντι στον κόσμο της ΕΔΕΚ - Υπάρχει ένα μακρύ χέρι στο κόμμα, κάποιοι φοβούνται την επιστροφή μας»

Ο τέως Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ και επι σειρά ετών σημαντικό στέλεχος του κόμματος Δημήτρης Παπαδάκης, αναφέρεται στα γεγονότα που οδήγησαν στη ρήξη του με την ηγεσία του κόμματος. Αναφέρεται στο περιστατικό που, όπως τονίζει, αποτέλεσε το «οριστικό τέλος» της σχέσης του με την ΕΔΕΚ. Παρά την ένταση και τον πόλεμο που –όπως περιγράφει– δέχθηκε από την τότε ηγεσία, υπό τον Μαρίνο Σιζόπουλο, δηλώνει ότι παραμένει ευγνώμων προς τη βάση του κόμματος, η οποία τον στήριξε σε δύο ευρωεκλογικές αναμετρήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δημήτρης Παπαδάκης στο «T»: «Είμαι ευγνώμων απέναντι στον κόσμο της ΕΔΕΚ - Υπάρχει ένα μακρύ χέρι στο κόμμα, κάποιοι φοβούνται την επιστροφή μας»

Δημήτρης Παπαδάκης στο «T»: «Είμαι ευγνώμων απέναντι στον κόσμο της ΕΔΕΚ - Υπάρχει ένα μακρύ χέρι στο κόμμα, κάποιοι φοβούνται την επιστροφή μας»

  •  16.11.2025 - 07:20
Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησης της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη»

Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησης της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη»

  •  16.11.2025 - 07:55
Κλείνει το «παράθυρο» των αφορολόγητων μικροδεμάτων από τις αρχές του 2026 - Τι αλλάζει για Temu, Shein, e-shops και καταναλωτές

Κλείνει το «παράθυρο» των αφορολόγητων μικροδεμάτων από τις αρχές του 2026 - Τι αλλάζει για Temu, Shein, e-shops και καταναλωτές

  •  16.11.2025 - 08:58
Καυσόξυλα: Τι πρέπει να ξέρουν καταναλωτές και έμποροι – Τα πρόστιμα, οι άδειες και οι τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά

Καυσόξυλα: Τι πρέπει να ξέρουν καταναλωτές και έμποροι – Τα πρόστιμα, οι άδειες και οι τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά

  •  16.11.2025 - 07:24
Αυτοί οι δρόμοι έκλεισαν για τον Radisson Blu Μαραθώνιο Λάρνακας - Δείτε πώς να αποφύγετε την ταλαιπωρία

Αυτοί οι δρόμοι έκλεισαν για τον Radisson Blu Μαραθώνιο Λάρνακας - Δείτε πώς να αποφύγετε την ταλαιπωρία

  •  16.11.2025 - 07:46
«Πρωταθλήτρια» η Κύπρος: Κατέγραψε τα υψηλότερα επίπεδα πτήσεων στην ΕΕ - Η σύγκριση με άλλες χώρες

«Πρωταθλήτρια» η Κύπρος: Κατέγραψε τα υψηλότερα επίπεδα πτήσεων στην ΕΕ - Η σύγκριση με άλλες χώρες

  •  16.11.2025 - 07:22
Πότε θα δούμε ξανά βροχές στο καιρικό μενού - «Έκπληξη» με τη θερμοκρασία

Πότε θα δούμε ξανά βροχές στο καιρικό μενού - «Έκπληξη» με τη θερμοκρασία

  •  16.11.2025 - 07:27
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου

  •  16.11.2025 - 07:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα