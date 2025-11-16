Ανείπωτη θλίψη - Έφυγε από τη ζωή η 43χρονη Παναγιώτα - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν σήμερα Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2025 στις 14:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου.

Παράκληση της οικογένειας όπως οι παρευρισκόμενοι φορούν λευκή ενδυμασία.

Αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, στηρίζοντας ένα έργο που τιμά την μνήμη της.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.