Αστυνομικό ΡεπορτάζΣαρώνει η κακοκαιρία: Πάσσαλος της ΑΗΚ καταπλάκωσε όχημα - Έπεσαν δέντρα και πλημμύρισαν δρόμοι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σαρώνει η κακοκαιρία: Πάσσαλος της ΑΗΚ καταπλάκωσε όχημα - Έπεσαν δέντρα και πλημμύρισαν δρόμοι

 31.12.2025 - 10:56
Σαρώνει η κακοκαιρία: Πάσσαλος της ΑΗΚ καταπλάκωσε όχημα - Έπεσαν δέντρα και πλημμύρισαν δρόμοι

Σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις κλήθηκε να επέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην επαρχία Πάφου, έπειτα από κλήσεις τόσο από ιδιώτες όσο και από άλλες αρμόδιες αρχές, λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στις 03:58 τα ξημερώματα η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε περιστατικό πτώσης δέντρου σε δρόμο στην κοινότητα Πολεμίου, με τα μέλη της Υπηρεσίας να προχωρούν σε άμεση απομάκρυνσή του.

Στις 06:33 σημειώθηκε πτώση πασάλου της ΑΗΚ πάνω σε όχημα στη Γεροσκήπου. Η Πυροσβεστική συνεργάστηκε με συνεργεία της ΑΗΚ για την ασφαλή απομάκρυνση του πασάλου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Ακολούθως, στις 07:18, στην Κισσόνεργα, μέλη της Υπηρεσίας προχώρησαν σε απομάκρυνση τσίγκων που είχαν παρασυρθεί, δημιουργώντας κινδύνους για διερχόμενους πολίτες.

Τέλος, στις 07:29, η Πυροσβεστική επενέβη σε πλημμυρισμένο δρόμο εντός της πόλης της Πάφου, όπου έγινε άνοιγμα οχετών για την αποκατάσταση της ομαλής απορροής των υδάτων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα και καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Εξάλλου, η Αστυνομία ανακοίνωσε πως λόγω έντονων βροχοπτώσεων έχουν παρατηρηθεί κατολισθήσεις όγκων χώματος, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, μεταξύ των χωριών Παραμάλι – Σωτήρα, καθώς και συσσώρευση νερού σε διάφορα σημεία του εν λόγω αυτοκινητόδρομου.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Το 2025 αποτέλεσε κομβική χρονιά για το Κυπριακό, καθώς διαμορφώθηκαν νέα δεδομένα που, έστω και συγκρατημένα, αναζωογονούν τον διάλογο και επανέφεραν τη συζήτηση για επανέναρξη των συνομιλιών. Αν και η συνολική λύση παραμένει μακριά, η χρονιά προσέφερε ευκαιρίες αλλά και σοβαρές προκλήσεις, μέσα από πολιτικές, διπλωματικές και θεσμικές εξελίξεις.

