ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Εκρηκτικά και σε καφετέρια - Η σύνδεση με την μπυραρία και η εμπλοκή του 44χρονου - Χειροπέδες σε 36χρονο

 31.12.2025 - 09:45
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Εκρηκτικά και σε καφετέρια - Η σύνδεση με την μπυραρία και η εμπλοκή του 44χρονου - Χειροπέδες σε 36χρονο

Δεύτερη υπόθεση απόπειρας καταστροφής περιουσίας στη Λεμεσό διερευνούν οι Αρχές, μετά τη χθεσινή σύλληψη 44χρονου, σχετικά με παρόμοιου τύπου υπόθεση σε μπυραρία. Για τη νέα υπόθεση συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων και δεύτερο πρόσωπο.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε το μεσημέρι της 25ης Δεκεμβρίου 2025, στο ΤΑΕ Λεμεσού, από ιδιοκτήτη καφετέριας. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, τα ξημερώματα της ίδιας μέρας άγνωστο πρόσωπο τοποθέτησε έξω από την καφετέριά του, άγνωστα αντικείμενα, τα οποία παρέλαβε λίγες ώρες αργότερα. Από εξετάσεις της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι τα αντικείμενα, που είχε τοποθετήσει ο άγνωστος ήταν εκρηκτικός μηχανισμός και μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Επεισοδιακή η σύλληψη του 44χρονου που πήγε να κάψει μπυραρία στη Λεμεσό - Πώς τον καταδίωξαν οι πολίτες

Στο πλαίσιο των εξετάσεων εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 44χρονου, που τελεί υπό κράτηση, από χθες, για παρόμοιας φύσης υπόθεση. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη εκ νέου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Παράλληλα από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία και εναντίον 36χρονου, ο οποίος συνελήφθη επίσης, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίσει τις εξετάσεις.

Κυπριακό: Οι Κυριότεροι Σταθμοί για το 2025 - Οι δυναμικές και οι προοπτικές

Κυπριακό: Οι Κυριότεροι Σταθμοί για το 2025 - Οι δυναμικές και οι προοπτικές

Το 2025 αποτέλεσε κομβική χρονιά για το Κυπριακό, καθώς διαμορφώθηκαν νέα δεδομένα που, έστω και συγκρατημένα, αναζωογονούν τον διάλογο και επανέφεραν τη συζήτηση για επανέναρξη των συνομιλιών. Αν και η συνολική λύση παραμένει μακριά, η χρονιά προσέφερε ευκαιρίες αλλά και σοβαρές προκλήσεις, μέσα από πολιτικές, διπλωματικές και θεσμικές εξελίξεις.

