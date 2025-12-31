Αναστάτωση στη Λεμεσό: Εκρηκτικά και σε καφετέρια - Η σύνδεση με την μπυραρία και η εμπλοκή του 44χρονου - Χειροπέδες σε 36χρονο

Η υπόθεση καταγγέλθηκε το μεσημέρι της 25ης Δεκεμβρίου 2025, στο ΤΑΕ Λεμεσού, από ιδιοκτήτη καφετέριας. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, τα ξημερώματα της ίδιας μέρας άγνωστο πρόσωπο τοποθέτησε έξω από την καφετέριά του, άγνωστα αντικείμενα, τα οποία παρέλαβε λίγες ώρες αργότερα. Από εξετάσεις της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι τα αντικείμενα, που είχε τοποθετήσει ο άγνωστος ήταν εκρηκτικός μηχανισμός και μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 44χρονου, που τελεί υπό κράτηση, από χθες, για παρόμοιας φύσης υπόθεση. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη εκ νέου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Παράλληλα από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία και εναντίον 36χρονου, ο οποίος συνελήφθη επίσης, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίσει τις εξετάσεις.