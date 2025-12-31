Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Ο Νικόλας τον Πρόεδρο, ο Πρόεδρος τον Υπουργό" και αναφέρει ότι το ΔΗΚΟ θέτει θεσμικά ερώτημα αν υπάρχει οργανωμένη κυβερνητική στάση εναντίον του, ζητώντας ξεκάθαρη τοποθέτηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για δηλώσεις Υπουργών. Αλλού αναφέρεται στην έντονη αντίδραση της ΠΑΣΥΔΥ, του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου και της ΙΣΟΤΗΤΑΣ για την απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας για αλλαγή των ωραρίων των αστυνομικών. Η "Α" σε άλλο ρεπορτάζ γράφει ότι η Αστυνομία διερευνά καταγγελία κατά του Επισκόπου Καρπασίας, Χριστοφόρου, σύμφωνα με την οποία φέρεται να οικειοποιήθηκε €110.000 από σωματείο του οποίου υπήρξε πρόεδρος.

"Επιστρατεύουν ΤΝ για εντοπισμό καταχρήσεων" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της εφημερίδας "Πολίτης" που γράφει ότι στις αρχές του νέου χρόνου ο ΟΑΥ θα επιστρατεύσει την Τεχνητή Νοημοσύνη με σκοπό τον εντοπισμό των καταχρήσεων που ταλανίζουν το ΓεΣΥ. Αλλού αναφέρει ότι οι εξαγγελίες του Αρχηγού Αστυνομίας για αλλαγές στο ωράριο των αστυνομικών οδήγησαν σε σύγκρουση με τις συντεχνίες των αστυνομικών. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία δικηγόρος από τη Λεμεσό κατά του Επισκόπου Καρπασίας για αδικήματα που φέρονται να έγιναν το 2021.

"Ο Φιλελεύθερος" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα "Τους αλλάζει ωράρια και βάζει φωτιές" και γράφει ότι η απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας για αλλαγή ωραρίου των αστυνομικών τον έχει φέρει σε μετωπική σύγκρουση με τις συντεχνίες των αστυνομικών. Αλλού αναφέρει ότι το στέλεχος SAT1 του ιού του αφθώδους πυρετού πλήττει τα κατεχόμενα, ενώ απειλεί την κτηνοτροφία και το χαλλούμι. Ο "Φ" γράφει επίσης ότι, παρά το 18μηνο χρονοδιάγραμμα και τις αποσπάσεις προσωπικού, δεν επιτυγχάνεται η ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών από τους ΕΟΑ.

Η "Χαραυγή" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Δίπλα στη Νεολαία, απέναντι στις ανισότητες" και γράφει ότι χθες ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, είπε ότι πρέπει να προσφέρουμε συγκεκριμένες πολιτικές και στήριξη στους νέους της Κύπρου. Επίσης γράφει ότι η εισροή νερού στα φράγματα είναι τραγική, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Αντωνία Θεοδοσίου, είπε ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένος ανασχεδιασμός του οδικού δικτύου στον Ακάμα.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' με τίτλο "Τούρκοι στρατιώτες επιτίθενται σε γεωργούς στη νεκρή ζώνη" αναφέρεται, στο κύριό της θέμα, στην επίθεση που υπέστησαν χθες Ε/κ γεωργοί από Τούρκους στρατιώτες και «αστυνομικούς» στο Μάμμαρι. Προβάλλει επίσης τη δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αναφέρεται ακόμη στην απόφαση της Κυβέρνησης για απέλαση όσων αλλοδαπών βρίσκονται στις Κεντρικές Φυλακές για μικροαδικήματα, με σκοπό την αποσυμφόρηση του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Η εβδομαδιαία "Οικονομική Καθημερινή" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Έξοδο στις αγορές από νωρίς το 2026 ετοιμάζει η Κύπρος" και γράφει ότι το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες, με στόχο την έκδοση ομολόγου ύψους 1 δισ. ευρώ εντός του 2026. Αλλού γράφει ότι αύριο η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Γράφει εξάλλου ότι τα μεγάλα δημόσια έργα της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται εγκλωβισμένα στις παθογένειες του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης.

