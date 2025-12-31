Ecommbx
Αυτή είναι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026 - Ποιες ακολουθούν
ΔΙΕΘΝΗ

Αυτή είναι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026 - Ποιες ακολουθούν

 31.12.2025 - 12:25
Αυτή είναι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026 - Ποιες ακολουθούν

Η ατόλη Κιριτιμάτι, γνωστή διεθνώς ως Νησί των Χριστουγέννων, στο νησιωτικό κράτος του Κιριμπάτι, έγινε η πρώτη κατοικημένη περιοχή στον κόσμο που υποδέχθηκε επίσημα το 2026.

Άλλα μέρη του έθνους του Ειρηνικού, Κιριμπάτι, θα υποδεχτούν τη νέα χρονιά τις επόμενες ώρες.

Το Κιριμπάτι, που αποτελείται από 33 νησιά και ανήκει στην Ωκεανία, είναι η πρώτη χώρα που γιόρτασε το νέο έτος, στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Κύπρου.

Ανεξαρτητοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979. Φιλοξενώντας το μεγαλύτερο θαλάσσιο καταφύγιο του Νότιου Ειρηνικού, πολλές από τις ατόλες κατοικούνται.

Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται σε πολύ χαμηλό υψόμετρο και κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη.


Το αρχιπέλαγος έχει πληθυσμό περίπου 116.000 κατοίκων. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σχεδόν ακριβώς νότια της Χαβάης, το Κιριμπάτι γιορτάζει την Πρωτοχρονιά μια ολόκληρη μέρα νωρίτερα.


Τη σκυτάλη παίρνουν στη συνέχεια οι Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Κίνα και οι χώρες της Ασίας, μέχρι να έρθουν τα μεσάνυχτα και στη χώρα μας, προκειμένου να γιορτάσουμε την έλευση του νέου έτους.

ΠΗΓΗ: Cnn.gr

 

 

Το 2025 αποτέλεσε κομβική χρονιά για το Κυπριακό, καθώς διαμορφώθηκαν νέα δεδομένα που, έστω και συγκρατημένα, αναζωογονούν τον διάλογο και επανέφεραν τη συζήτηση για επανέναρξη των συνομιλιών. Αν και η συνολική λύση παραμένει μακριά, η χρονιά προσέφερε ευκαιρίες αλλά και σοβαρές προκλήσεις, μέσα από πολιτικές, διπλωματικές και θεσμικές εξελίξεις.

